Justin Trudeau, superhéros d’une BD

Une bande dessinée de TidalWave Productions qui a pour personnage central le premier ministre Justin Trudeau sortira le 16 septembre prochain.

La BD de la série «Pouvoir politique» dresse le profil des politiciens du monde entier depuis 2011 avec un style de narration unique.

Synopsis: «Pierre Trudeau, 15e premier ministre du Canada, fut une force puissante dans le paysage politique canadien. Lorsque son fils, enseignant charismatique et à la nature décontractée, fait l’éloge de son père, le Canada – et le monde – l’a remarqué.»

Justin Trudeau qui devient le 23e premier ministre en 2015 est désormais une sensation médiatique, selon le synopsis.

Vêtu d’un maillot frappé d’une feuille d’érable aux couleurs canadiennes, Trudeau se dévoile dans la peau d’un superhéros.

Écrit par Michael Frizell et dessiné par Bernat, le livre de 24 pages sera disponible en deux versions, numérique et imprimé, sur plusieurs plateformes.

L’auteur Frizell voulait dresser un profil non partisan de Trudeau.

«Justin Trudeau est populaire dans le monde, mais comme toute personne, il n'est pas sans défauts. En tant qu'écrivain, je dois trouver un moyen d'équilibrer les aspects positifs et négatifs et de distiller la vie et la carrière d'une personnalité en un peu plus de 20 pages ou environ 100 photos», a-t-il dit.

Pour sa part, l’éditeur Darren G. Davis trouve les histoires non romanesques parfois «plus divertissantes».

L’été 2016, Justin Trudeau avait été «croqué» dans le rôle d’un superhéros dans une bande dessinée de l’éditeur américain Marvel qui avait également dessiné Trudeau père en 1979.