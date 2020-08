La bonne séquence d’Eugenie Bouchard se poursuit

La Québécoise Eugenie Bouchard a signé une autre victoire au tournoi de Prague, jeudi, disposant de la Tchèque Tamara Zidansek en trois manches de 7-6 (2), 6-7 (2) et 6-2 dans un duel de la ronde des 16.

La gagnante a trimé dur, ayant besoin de 2 h 52 min pour venir à bout de la 72e joueuse du classement de la WTA. Ainsi, elle continue d’étonner, puisqu’elle avait défait Veronika Kudermetova, 40e au monde, 6-0 et 6-3 plus tôt cette semaine.

Détentrice du 330e rang mondial, Bouchard a réussi les six as de l’affrontement, mais a commis quatre doubles fautes, comparativement à une seule pour sa rivale. La joueuse de la Belle Province a pris le service adverse cinq fois en neuf occasions et a cédé le sien à trois reprises.

En quart de finale, «Genie» aura fort à faire, car elle se mesurera à la Belge Elise Mertens, troisième tête de série et 13e joueuse du circuit professionnel féminin.