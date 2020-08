La hausse des cas en Europe liée au relâchement des comportements, selon l'OMS

Un assouplissement des mesures, une plus grande disponibilité des tests, mais aussi le relâchement des esprits en période estivale expliquent l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Europe, a estimé jeudi un épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les jeunes, qui ont tendance à avoir des infections moins graves et donc une mortalité plus faible, sont en partie à l'origine de l'augmentation des cas, mais le virus ne faiblit pas et «rien ne laisse supposer un changement global de (sa) gravité», a souligné Richard Peabody, l'épidémiologiste qui dirige l'équipe chargée des agents pathogènes à haut risque de la branche européenne de l'OMS, dans un entretien à l'AFP.

En Europe, le nombre de cas remonte ces dernières semaines, mais - du moins pour l'instant, pas le nombre de décès, selon les données de l'organisation.

L'institution onusienne s'inquiète d'un éventuel lâcher-prise.

«Si vous (...) cessez la pression sur le virus, alors il reviendra», a insisté l'expert, qui appelle les pays européens à rester réactifs et appliquer les leçons tirées des premiers mois de la pandémie.

«L'idée consiste à identifier rapidement les nouveaux cas, les nouveaux groupes de cas pour essayer d'empêcher une nouvelle amplification de la propagation», a rappelé M. Peabody.

Selon le tableau de surveillance de l'OMS Europe, qui couvre 55 pays européens et d'Asie-centrale, depuis le début de la pandémie, près de 3,7 millions de cas de COVID-19 ont été rapportés en Europe, dont 218 383 morts. Dans le monde, plus de 20 millions de personnes ont été diagnostiquées.