Le grand homme de théâtre Michel Dumont est décédé

Le grand homme de théâtre et ancien directeur artistique chez Duceppe Michel Dumont est décédé à l’âge de 79 ans.

La triste annonce a été faite par le théâtre où il a travaillé pendant 27 ans, de 1991 à 2018.

« Le départ de Michel nous bouleverse et nous laisse de bien grands souliers à chausser. Tout au long de sa carrière, il a porté à bout de bras le flambeau d’un théâtre populaire et accessible», ont fait savoir David Laurin et Jean-Simon Traversy, codirecteurs artistiques de Duceppe ainsi que Amélie Duceppe, directrice générale de Duceppe.

Au fil de sa vie, il a joué dans plus de 70 pièces de théâtre, une quinzaine de téléromans et de téléséries et plusieurs films.

Plus de détails à venir.