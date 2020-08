Une nouvelle formation au Collège Bart de Québec

Trois entreprises de Québec s'unissent pour développer une toute nouvelle formation technique au Collège Bart.

Le nouveau diplôme d’études collégiales (DEC) de trois ans en Techniques de production et de postproduction télévisuelles sera offert dès 2021.

Le but du collège privé est de répondre aux besoins de formation et de main-d’œuvre des entreprises de production de la ville de Québec.

«Le développement du DEC en production et postproduction est en phase avec notre AEC en effets visuels. Nous avons remarqué qu’il y avait un manque à combler criant de main-d’œuvre à Québec, ce qui oblige même les entreprises de production à recruter des techniciens de Montréal. En 2019, nous avons discuté ouvertement avec elles et il est vite devenu évident qu’il fallait axer le programme sur la production en temps réel, une technique de production de plus en plus prisée dans le marché», a expliqué jeudi Nicolas Bellerose, directeur général du Collège Bart.

Le programme est présentement développé en collaboration avec des partenaires de l’industrie, dont Squeeze, Nova Film et Rodeo FX.

«C’est une opportunité immense de pouvoir recruter dès 2024 des jeunes finissants qualifiés du Collège Bart. Chez Rodeo FX, nous suivons de très près la technologie en temps réel et nous sommes convaincus que les futurs diplômés du DEC répondront aux besoins du milieu», a mentionné à TVA Nouvelles Sébastien Moreau, président et fondateur de Rodeo FX.

La première cohorte de Techniques de production et de postproduction télévisuelles débutera en septembre 2021.

Le Collège Bart souhaite accueillir environ 20 étudiants par année pour cette formation.