Accusée de proxénétisme sur un ado de 15 ans

Une Montréalaise accusée d’avoir forcé un adolescent de 15 ans à se prostituer pendant plusieurs mois a finalement été arrêtée vendredi, après 10 semaines de cavale.

« Les policiers ont eu du mal à la localiser, mais elle s’est finalement présentée d’elle-même au centre opérationnel », a expliqué l’avocat de la défense Serge Lamontagne, vendredi, alors que sa cliente Daphné Leblanc-Guibault comparaissait au palais de justice de Montréal.

Vêtue d’un simple pull gris et portant un masque de protection en raison de la COVID-19, l’accusée de 24 ans n’a pas dit un mot lors de sa brève comparution par visioconférence, depuis le centre opérationnel de la police où elle était détenue.

C’est que la jeune femme fait face à de graves accusations de proxénétisme à l’endroit d’un jeune homme qu’elle aurait recruté à Montréal.

Et comme c’est souvent le cas dans les dossiers de pimp, il semblerait que c’est par le charme, entre autres, qu’elle aurait réussi à planter ses griffes sur le jeune, selon ce qu’il a été possible d’apprendre.

Jusqu’en Ontario

Selon le mandat d’arrestation, le calvaire de l’adolescent a commencé en novembre 2018, quand il serait tombé dans les griffes de la proxénète alléguée.

La femme s’occupait de mettre les annonces, et le jeune recevait les clients.

Mais plutôt que de rester dans la métropole, Leblanc-Guilbault aurait ensuite envoyé la victime en Ontario, où celle-ci a continué à se prostituer.

Une partie de l’argent, au moins, était remise à la femme, selon les informations obtenues par Le Journal.

L’emprise de la femme sur l’adolescent aurait finalement pris fin six mois plus tard. Une plainte a été déposée à la police, et des accusations ont finalement été déposées un an plus tard.

Cas rare

Selon plusieurs criminalistes, il s’agit d’un cas extrêmement rare. Si les proxénètes sont majoritairement des hommes, il peut arriver qu’une femme soit accusée.

Sauf que les victimes sont pratiquement toujours des femmes.

Quoi qu’il en soit, plus de détails devraient être dévoilés au cours du processus judiciaire, à commencer par la prochaine audience en octobre.

Mais Leblanc-Guilbault n’aura pas à attendre derrière les barreaux, puisqu’elle a pu être libérée sous caution vendredi, à la suite d’une entente entre les avocats de la poursuite et de la défense.

D’ici la fin de son procès, il lui sera interdit de communiquer avec l’adolescent et elle devra respecter un couvre-feu.

Le juge lui a également ordonné de ne pas utiliser les réseaux sociaux et d’avoir un téléphone cellulaire permettant de se connecter à internet.

Il lui sera aussi interdit de fréquenter des lieux en lien avec la prostitution, dont des hôtels et des logements loués sur Airbnb, ainsi que d’entrer en contact avec des gens qu’elle sait criminalisés.