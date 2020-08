COVID-19: bientôt un deuxième centre de dépistage à Québec

Confronté à une demande accrue et anticipant de futures éclosions, le CIUSSS de la Capitale-Nationale ouvrira dès samedi matin un nouveau centre de dépistage de la COVID-19 à Québec.

• À lire aussi: COVID-19: huit employés infectés au Costco Lebourgneuf

• À lire aussi: Éclosion au Costco : achalandage monstre à la clinique de dépistage

Le nouveau centre de plus petite envergure sera situé dans le stationnement P1 d’Expo-Cité, par la sortie Soumande.

Ce nouveau centre de dépistage sans rendez-vous sera ouvert de 7h15 à 20h. On prévoit faire entre 300 et 500 prélèvements par jour à cet endroit. La clinique de Fleur de Lys demeure le plus grand centre avec une capacité d’environ 1000 dépistages par jour.

L’agence régionale de santé a indiqué que l’ouverture d’un deuxième centre de dépistage sans rendez-vous à Québec était nécessaire afin d’étendre la capacité de dépistage dans la région. Des escouades mobiles seront également créées.

L’annonce d’une éclosion au Costco de Lebourgneuf a créé une pression importante sur la cinquantaine de personnes affectées au dépistage sur le site de Fleur de Lys, qui a connu un achalandage sans précédent depuis jeudi.

Photo Pascal Huot

Au passage du Journal sur place en début d’après-midi, la clinique de Vanier devait même refouler des citoyens qui voulaient être testés parce que l’attente était trop élevée. La consigne était de revenir plus tard le jour même pour ceux ayant des symptômes de la maladie, ou dans les prochains jours en l’absence de symptômes.

Recrutement

«On voit l’impact d’une éclosion dans la communauté. [...] On prend toutes les disponibilités, que ce soit pour du temps partiel, du temps complet, la fin de semaine. On a vraiment besoin de gens pour nous aider. C’est le début, [ce que l’]on voit aujourd’hui, donc on a vraiment besoin de gens pour la suite», a déclaré, vendredi, Marleen Cameron, chef de service au recrutement au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Celle-ci a précisé que ce ne sont pas que les infirmières qui peuvent se porter volontaires pour travailler en centre de dépistage. En fait, les membres de plusieurs autres types d’emploi dans le domaine de la santé peuvent venir prêter main-forte (voir encadré). Les retraités peuvent aussi contacter leur ordre professionnel afin d’obtenir une autorisation spéciale. Il est possible de postuler ici.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus demeure faible à Québec. Mais le CIUSSS veut pouvoir faire face à toute éventualité et se préparer à une possible deuxième vague. Et il aura besoin de bras pour faire face à la fréquentation de ses cliniques.

Des besoins

«Si on veut partir nos escouades mobiles et faire face à d’autres éclosions comme celle-là, on cherche facilement une cinquantaine de personnes encore pour mettre en place [le nouveau centre] et surtout faire face à ce qui s’en vient pour l’avenir», a évalué Mme Cameron.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a insisté pour dire que la clinique de Fleur de Lys n’était pas fermée même si des gens y ont été refoulés vendredi. Au contraire, elle fonctionne à plein régime, et ce, minimalement de 7h15 à 20h, tous les jours – y compris la fin de semaine.

Une cinquantaine de personnes, portant tous les équipements de protection requis, y travaillaient sans relâche pour dépister le plus grand nombre de personnes. «Ça va bien, les gens sont quand même assez solidaires et veulent vraiment participer à la cause», a remarqué Marleen Cameron.

Profils recherchés

Les gens oeuvrant dans les domaines suivants peuvent travailler dans une clinique de dépistage:

- Infirmière

- Infirmière auxiliaire

- Audiologiste

- Orthophoniste

- Physiothérapeute

- Nutritionniste

- Technologiste médical

- Hygiéniste dentaire

- Dentiste

- Ambulancier

- Sage-femme