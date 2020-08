Des bornes de recharge pour voiture électrique dans 28 sites de Parcs Canada

Parcs Canada offre maintenant 172 bornes de recharge pour voiture électrique dans 28 de ses sites, 14 parcs nationaux, 12 sites historiques nationaux, une aire marine nationale de conservation et dans le parc urbain national de la Rouge.

Ces installations font partie des 350 bornes de recharge offertes en don par le constructeur de voitures électriques Tesla l’an dernier.

«À chaque site où ce nouveau service de bornes de recharge est disponible, la moitié sont munies de connecteurs pour Tesla et l'autre moitié de connecteurs J-1772, et sont accessibles gratuitement avec les droits d'entrée (le cas échéant), a précisé Parcs Canada, vendredi. Plusieurs sites de Parcs Canada disposeront de plus d'une zone où les visiteurs pourront recharger leurs véhicules électriques.»

L’agence gouvernementale a rappelé que, l’an dernier, le gouvernement avait promis de «mettre en place une infrastructure de bornes de recharge dans 25 des lieux les plus populaires de Parcs Canada, ou à proximité de ceux-ci, partout au pays d'ici 2021».

D'ici l'automne, 38 sites de Parcs Canada devraient être munis de bornes de recharge données par Tesla, a-t-il été précisé, vendredi.

Parmi les 28 lieux où des bornes de recharge ont été récemment installées, deux seulement sont situés au Québec, soit le Parc national de la Mauricie et le Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.