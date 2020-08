Nord-du-Québec: Legault veut faire construire des maisons pour que les travailleurs restent

Pour contrer le phénomène grandissant du «fly-in, fly-out», le premier ministre François Legault s’engage à lancer dans les prochains mois un programme de construction de maisons et d'appartements dans le Nord-du-Québec pour y accueillir des travailleurs de façon permanente.

De passage à Chibougamau dans le cadre de sa tournée du Québec, le premier ministre a abordé le problème persistant de l’hébergement dans le nord de la province.

«On a des milliers de personnes qui font ce qu’on appelle en anglais du "fly in fly out". [...] Ce n’est pas idéal cette situation pour développer un sentiment d’appartenance et de cohésion dans notre société. Et une des raisons qui empêche les gens de s’installer de façon permanente, c’est l’hébergement», a-t-il expliqué.

François Legault propose donc que l’État québécois finance la construction de maisons et d’immeuble d’appartements pour héberger de façon permanente les travailleurs. Ceux-ci pourraient ensuite avoir l’option de racheter ces habitations s’ils décident de rester dans la région, a ajouté le premier ministre.

«Je ne vois pas ça comme un grand risque à partir du moment où, au contraire, on veut développer des emplois payants dans le secteur minier. C’est juste normal qu’on fasse notre part, le gouvernement du Québec, pour financer la construction de maison et de blocs appartements dans le Nord-du-Québec», a-t-il indiqué.

La communauté crie a aussi montré de l'intérêt pour un tel projet, a également précisé François Legault.

Au Québec, au moins 2800 salariés travaillent sur des horaires « fly-in, fly-out » dans cinq mines différentes du Grand Nord et font donc régulièrement des allers-retours en avion depuis le sud de la province, rapportait le «Journal de Montréal» dans un dossier présenté en février 2019. Trois autres sites engageaient pour leur part plus de 2000 personnes.

Tout cela sans compter les travailleurs et les fonctionnaires qui occupent des boulots dans des villages inuits et qui reviennent très régulièrement chez eux, au sud.

Ce phénomène serait d’ailleurs appelé à s’amplifier d’ici 2025, car le nombre de mines en exploitation s’élèvera à 33 dans le Nord, contre une vingtaine actuellement. À noter que ces chiffres datent toutefois d’avant le début de la pandémie de COVID-19.