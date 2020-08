Jean Boulet critiqué pour avoir accordé un contrat à une firme américaine

Le ministre du Travail, Jean Boulet, ne s’est pas fait que des amis jeudi en accordant un contrat à une firme américaine pour qu'elle accompagne des entreprises québécoises dans leur transformation numérique.

Le Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes (RFSPI) a réagi vendredi en dénonçant que le gouvernement Legault n’ait pas mis en pratique son crédo voulant qu’on encourage d’abord les entreprises québécoises et l’achat local, surtout en ces temps de pandémie.

Le RFSPI parle même d’une «occasion manquée» pour le gouvernement qui, selon l’organisation, «en préférant utiliser des subventions aux fins d’attirer des entreprises étrangères dans un secteur opérant dans une situation de plein emploi affaiblit non seulement les entreprises locales, mais aussi l’économie du Québec».

La RFSPI regroupe 225 firmes de services professionnels indépendantes se spécialisant notamment en comptabilité, en relations publiques, en communication, en gestion, en publicité, en recrutement et en technologies. Le regroupement s’étonne du fait que Québec ait confié le mandat à Slalom Consulting qui aidera des entreprises de la Belle Province à rayonner sur la toile.

Slalom Consulting, dont le siège social est à Seattle, dans l’État de Washington, compte toutefois un bureau à Montréal. Québec lui a accordé 500 000 $ pour permettre la formation de 20 employés et l’embauche de 80 futurs travailleurs dans la métropole.

Le RFSPI «déplore que le gouvernement se targue de soutenir une nouvelle fois une entreprise étrangère qui, à terme, accentuera la compétition pour le talent québécois sans toutefois créer une richesse durable pour la province», a-t-on indiqué vendredi, par communiqué.

«Depuis maintenant plus de 10 ans, le Québec vit une situation de plein emploi dans le secteur des services professionnels, notamment en technologie et en transformation numérique. Loin de favoriser la création d’emploi, l’annonce faite [jeudi] favorisera le déplacement des emplois d’une firme vers une autre et accentuera la pression chez les entreprises locales», a indiqué la RFSPI, qui qualifie la décision d’«inacceptable».