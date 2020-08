La location de chalets divise la population en Mauricie

La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, près de Shawinigan en Mauricie, tente de légiférer depuis un an et demi sur la location de chalets aux touristes, qui ne sont pas toujours respectueux des lieux.

«C’est souvent le bruit le soir. C’est les gens qui oublient qu’à partir de 23h, c’est interdit de faire des partys extérieurs, de faire de la musique. Des gens font des feux d’artifice, alors que c’est totalement interdit», explique le conseiller municipal Pierre Bertrand, qui demeure sur le bord du lac des Souris.

La population de Saint-Mathieu-du-Parc double pendant l’été, passant de 1500 à 3000, grâce à ses centaines de chalets.

Dans les dernières années, le nombre de locations a considérablement augmenté.

«Il y a une inquiétude qui s’installait. À partir de là, on se devait, je pense, de resserrer la règlementation», explique la mairesse Josée Magny.

Projet contesté

À cause des plaintes de résidents, la municipalité a donc mis sur pause l’octroi de permis de location aux chalets au printemps 2019, le temps de réglementer.

Un an et demi plus tard, la question n’est pas réglée définitivement.

Un règlement sur la table à dessin vise à instaurer un minimum de 100 mètres entre deux chalets locatifs, pour limiter la concentration de touristes.

Dans le village, deux clans s’opposent: ceux qui considèrent que c’est trop restrictif et ceux qui pensent que ça ne l’est pas assez.

Cette question pourrait bien être tranchée en référendum.

Une signature de registre est d’ailleurs en cours à la municipalité.

Injuste?

Julie Hallé n'aurait pas le droit de mettre son chalet en location si le règlement est adopté tel quel, puisqu’un de ses voisins dans la zone de 100 mètres, lui, a déjà son permis de location.

«On trouve ça un peu discriminatoire. On ne dit pas qu’il ne doit pas y avoir un règlement qui restreint le nombre de résidences de tourisme, mais une distance, ce n’est pas la solution», insiste la propriétaire d’un chalet.