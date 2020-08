Le Bureau de la concurrence poursuit son enquête sur Amazon

Dans le cadre d'une enquête portant sur Amazon, le Bureau de la concurrence du Canada cherche à savoir si le «comportement» du géant américain affecte la concurrence.

Pour ce faire, l’organisme veut connaître l’opinion et les expériences de vendeurs et d’entreprises ayant utilisé la plateforme de vente d’Amazon.

Le Bureau a indiqué vendredi, par communiqué, qu’«aucune conclusion n’a été tirée quant à des actes répréhensibles pour le moment», mais son enquête cherche à identifier un «potentiel abus de position dominante».

L’enquête s’intéresse notamment à «toute politique actuelle ou passée d’Amazon qui pourrait avoir une influence sur la volonté des vendeurs tiers de vendre leurs produits à un prix plus bas sur d’autres canaux de vente, comme leurs propres sites web et d’autres places de marchés en ligne», a-t-on précisé.

Le Bureau de la concurrence veut aussi se pencher sur la capacité des vendeurs tiers de réussir sur la place de marché d’Amazon sans utiliser son service «Expédié par Amazon» ou faire de la publicité sur Amazon.ca, a-t-on indiqué.

Enfin, le Bureau tente de vérifier si Amazon a déployé une stratégie pour «influencer les consommateurs à acheter des produits qu’Amazon vend plutôt que ceux offerts par des vendeurs concurrents».

Le Bureau de la concurrence rappelle que les Canadiens ont effectué pour 57,4 milliards $ d’achats en ligne en 2018. Six ans plus tôt, les transactions virtuelles étaient trois fois moins importantes et se chiffraient à 18,9 milliards $.