Les drag queens à l’honneur au festival Fierté Montréal

Pandémie de COVID-19 oblige, le festival Fierté Montréal, qui s’est mis en branle lundi, a complètement revu sa programmation et propose cette année sept journées à thématiques différentes.

«C’est un festival qui célèbre l’identité des gens, donc il fallait trouver une façon de sentir que les gens étaient quand même connectés même si ce n’était pas physiquement», raconte la drag queen Rita Baga.

Faute de pouvoir organiser des rassemblements, Fierté Montréal s’est tournée vers le numérique pour son Édition 360. L’organisation propose aussi du contenu sur les ondes de MAtv.

Cela veut cependant que l’emblématique défilé ne pourra pas avoir lieu cet été.

«C’est particulier. Évidemment, les défilés et les marches sont les raisons d’être des fiertés. [...] Donc il n’y en a pas physiquement cette année, mais on se dit à l’année prochaine. [...] La fierté est encore là et elle est toujours là pour rester!» s’exclame Rita Baga.

Vendredi, ce sont les drag queens qui étaient à l’honneur.

«C’est important [d’être impliquée dans la communauté]. En fait, la drag c’est politique. Je pense qu’avec les derniers mois on s’en est peut-être souvenu, on est revenu aux sources», ajoute-t-elle.

Candidate à la première saison de Canada’s Drag Race, Rita Baga enflamme la scène et se démarque depuis le début de l’aventure. Si bien qu’elle fait maintenant partie du top-5.

«Il ne reste que trois épisodes, on verra la finale est le 3 septembre. On ne peut rien dire, il faut l’écouter», mentionne la candidate, laissant ainsi planer le suspense.