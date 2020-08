L'exposition World Press Photo Montréal annulée pour une première fois

L'exposition World Press Photo Montréal, qui devait avoir lieu du 26 août au 4 octobre au Marché Bonsecours, a été annulée pour une première fois en 15 ans.

Ce sont les règles de distanciation sociale et le souci de protéger la santé de l'équipe et des visiteurs qui ont poussé les organisateurs à annuler l'événement. Celui-ci réunit habituellement plus de 60 000 personnes chaque année dans le Vieux-Port de Montréal.

Cette exposition consacrée aux meilleures photos de presse prises à travers le monde est comparée «aux oscars de la photographie» par les organisateurs.

Pour pallier cette situation exceptionnelle, l’équipe a décidé d'exposer quand même une série de 12 photos nommée «Les Gazelles de Gouandé», du photographe belge Olivier Papegnies, lauréat cette année d’un Prix World Press Photo dans la catégorie Sports.

Ces 12 images grand format seront visibles tout l’automne sur des structures extérieures aménagées sur la rue de la Commune Ouest, en face au Marché des Éclusiers.