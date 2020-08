Se payer les Flyers pour Claude

C'est sans leur entraîneur-chef Claude Julien que les Canadiens affronteront les Flyers lors du match numéro deux de la série entre les deux équipes.

Cette rencontre vous sera présentée sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct cet après-midi dès 14h, avec l'émission d'avant-match.

Jeudi, on apprenait que Julien avait été hospitalisé en raison de douleurs à la poitrine et qu’il raterait le reste de la série contre Philadelphie. En son absence, c’est Kirk Muller qui a été désigné pour assurer l’Intérim.

Il est certain que les représentants de la Sainte-Flanelle, compétiteurs dans l’âme comme tous les sportifs professionnels, voudront tout faire pour passer en deuxième ronde éliminatoire. «On le doit bien à Claude», se diront-ils probablement.

Sauf qu’il y a parfois un monde entre ce que l’on veut faire et ce que l’on parvient finalement à accomplir. Il ne faudrait surtout pas penser que les Flyers feront une fleur à leurs adversaires montréalais...

La clé de l’énigme

Avant de penser à remporter cette série, le CH devra tout d’abord, et logiquement, remporter ce second match. Et pour y parvenir, il faudra trouver la clé de l’énigme Carter Hart.

Lors de la confrontation initiale, le jeune portier des Flyers a plus souvent qu’autrement frustré les joueurs du Tricolore à l’aide de rapides déplacements. Il semblait en confiance et dans sa bulle et seul Shea Weber, sur un retour de lancer, est finalement parvenu à le déjouer.

Dans son blogue publié jeudi, Patrick Lalime parlait justement de l’importance de foncer au filet pour déranger l’habile gardien des Flyers. L’analyste de TVA Sports a aussi insisté sur l’importance de mettre une circulation dense devant Hart.

Les gros canons devront se lever

Autre facteur déterminant dans la quête d’offensive du CH : les gros canons du club devront se lever.

Où sont donc les Tomas Tatar, Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Max Domi et Joel Armia?

Bien sûr, il est rassurant de voir que Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi peuvent contribuer.

Il est aussi très plaisant de constater que des joueurs comme Artturi Lehkonen, Paul Byron et Phillip Danault sont à leur meilleur depuis le début de ces éliminatoires.

Mais la vérité, c’est que si les Canadiens souhaitent remporter ce deuxième match contre Philadelphie (et la série ultimement!), il faudra que les joueurs offensifs du club finissent pas se lever.

Verra-t-on ce réveil tant attendu aujourd’hui?

Verra-t-on ce réveil tant attendu aujourd'hui?