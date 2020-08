Soins de santé: les demandeurs d'asile pourront s'établir de façon permanente

Le gouvernement du Québec permettra aux demandeurs d’asile ayant donné des soins directs aux patients et aux aînés depuis le début de la crise sanitaire de s’établir de façon permanente dans la province.

Le Programme spécial des demandeurs d'asile en période de COVID-19 (PSDAPC) vise à remercier les personnes ayant fait une demande d'asile. Celles-ci sont surnommées «anges gardiens», a indiqué la ministre de l’Immigration, Nadine Girault, vendredi, par voie de communiqué.

Ainsi, les personnes qui attendent une décision quant à leur statut de réfugié et celles dont la demande a été refusée pourront se prévaloir du programme si elles satisfont à ses conditions.

Elles devront notamment avoir occupé un emploi dans le domaine de la santé relié à la prestation de soins directement aux patients entre le 13 mars et le 14 août.

«Le programme que nous vous présentons est le fruit d'une collaboration constructive entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Nous pouvons maintenant agir concrètement pour reconnaître la participation et la contribution des personnes qui ont demandé l'asile à l'effort collectif pour prendre soin des malades et des aînés durant la pandémie de la COVID-19», a déclaré la ministre Girault.

Plusieurs demandeurs d’asile et des groupes ont milité pour ce programme depuis le début de la crise de la COVID-19 au Québec.

Ce programme est rendu possible par l'annonce d'une politique d'intérêt public temporaire, faite plus tôt vendredi par le ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco E. L. Mendicino.