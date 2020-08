Cardi B réplique à Carole Baskin

Cardi B n’aura pas tardé à répondre aux critiques que Carole Baskin lui a adressées concernant le clip de WAP, sa collaboration avec Megan Thee Stallion. En effet, plusieurs scènes montrent les deux rappeuses en compagnie de tigres et de léopards.

• À lire aussi: Carole Baskin s'en prend à Cardi B

La protectrice des grands fauves, rendue célèbre par la série «Tiger King», n’avait pas hésité à s’insurger alors même que les animaux ont été filmés séparément et rajoutés numériquement aux séquences.

Cardi B a alors décidé de répondre à Carole Baskin en faisant preuve de toute la réserve et la mesure dont on la sait capable. «Je ne vais pas rentrer dans une dispute avec Carole Baskin là-dessus, a assuré la rappeuse à Vice. C’est, genre, juste ridicule vous voyez? Oh Seigneur. Genre, tu as tué ton p*tain de mari.»

Au moment de la diffusion de «Tiger King» il y a quelques mois, Cardi B s’était montrée particulièrement enthousiaste et avait fait connaître son soutien à Joe Exotic, l’éleveur de fauves vedette de la série qui est actuellement incarcéré pour tentative d’assassinat sur la personne de Carole Baskin.

Dans la série documentaire, Joe Exotic ne manquait pas une occasion d’accuser cette dernière d’avoir tué son mari, Don Lewis, dont la disparition survenue en 1997 n’a jamais été élucidée.