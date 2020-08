De longues heures d'attente pour la deuxième clinique mobile de Québec

Une troisième journée de suite avec des heures et des heures d'attente. Voilà ce qui attendait plusieurs centaines d'automobilistes et certains se sont fait refuser l'accès à la clinique mobile Fleur-de-Lys, à Québec.

Samedi il y avait une moyenne de quatre heures d'attente.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a d'ailleurs été obligé d'ouvrir une deuxième clinique mobile en matinée dans le stationnement d'ExpoCité, tout juste à côté du Centre Vidéotron. L'objectif: réduire l'achalandage et le temps d'attente.

Les gens étaient au rendez-vous dès l'ouverture de ces deux cliniques mobiles, à 7 h.

«Je suis allé à la clinique Fleur-de-Lys et on m'a répondu qu'il y avait quatre heures d'attente, alors nous sommes venus ici ma femme et moi pour nous faire tester», a raconté à TVA Nouvelles un octogénaire qui était en file dans le stationnement d'ExpoCité.

«On a été au Costco il y a 10 jours et nous n'avons pas de symptômes. On vient de manière préventive et surtout par respect pour la famille et nos proches», a indiqué un autre automobiliste en attente de son test.

Répercussions pour plusieurs jours

L'éclosion de COVID-19 du Costco du secteur Lebourgneuf aura encore des répercussions. Ce sont maintenant neuf employés qui ont été déclarés positifs.

La santé publique invite donc tous ceux et celles qui ont fréquenté l'établissement dans les 13 derniers jours à se faire tester, ce qui représente plus de 130 000 clients.

«On a mis un plan d'action pour tenter de tester le plus de gens possible! C'est certain qu'en ouvrant une deuxième clinique, ça sera possible. Mais si on veut répondre à la demande, on va encore avoir besoin de la deuxième clinique pour encore une semaine», a expliqué Serge Garneau, directeur adjoint aux services de santé généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le Costco veut prévenir

La direction du Costco du secteur Lebourgneuf prend la situation très au sérieux. Une escouade du CIUSSS de la Capitale-Nationale a même été déployée directement à l'intérieur de l'établissement afin d’effectuer des tests sur les 450 employés.

«Nous sommes en constante communication avec la direction du Costco, on ne veut pas prendre de chance et assurer un suivi et pouvoir tester le reste des employés», a ajouté Serge Garneau.

Normalement, entre 700 et 800 tests sont effectués chaque jour dans la région.

Mais cette semaine, c'est du jamais vu. Jeudi, ce sont 1345 prélèvements qui ont été faits et, vendredi, un record a été établi avec plus de 1440 tests.

Manque de personnel

La conséquence de tout cet achalandage pour passer un test: il faut des travailleurs de la santé en renfort pour appuyer les équipes.

«Normalement, on a environ 30 travailleurs de la santé pour assurer le prélèvement. On a doublé nos effectifs. On a besoin d'encore plus de gens pour faire les prélèvements, on fait donc appel aux audiologistes, dentistes, hygiénistes dentaires, infirmières auxiliaires, infirmières, inhalothérapeutes, nutritionnistes, orthophonistes, physiothérapeutes, sages-femmes, technologistes médicaux et ambulanciers/paramédics», a relaté Marleen Cameron, chef de service en recrutement au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les autorités ont pour objectif d'atteindre les 1500 tests quotidiens la semaine prochaine.