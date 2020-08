Grande collecte estivale pour Moisson Québec

Les répercussions financières continuent de se faire se sentir sur les ménages québécois qui, malgré l’aide du fédéral, se tournent plus que jamais vers les banques alimentaires.

À l’aube de la rentrée scolaire, Moisson Québec organise cette fin de semaine une grande collecte estivale de denrées non périssables afin d’aider les familles dans le besoin.

Afin de respecter les consignes sanitaires mises en place par le gouvernement, l’organisme a décidé de récolter les denrées sous une formule de service au volant.

«C’est super sécuritaire, on a nos masques, on a notre Purell, on ouvre les coffres et on ramasse les denrées», explique Catherine Martel, coordonnatrice aux communications de Moisson Québec.

«Vous n’avez qu’à vous présenter ici avec votre voiture, placez les denrées dans le coffre de votre voiture dans un sac ou dans une boîte», ajoute Jinny Nadeau, directrice marketing de Laurier Québec et Place Sainte-Foy.

Les besoins ont doublé chez Moisson Québec au début de la pandémie en mars.

«On est passé de 34 500 personnes par mois à 70 000», indique Mme Martel.

Six mois plus tard, elle estime qu’ils sont maintenant au moins 50 000 à venir s’apprivoiser chez eux.

L’inquiétude liée à une possible deuxième vague de la COVID-19 est au cœur de la démarche de l’organisme.

«La période de la rentrée scolaire et l’automne est déjà difficile. Normalement, c’est une période où on a besoin de donner énormément. Donc là on ne prend pas de chance», précise Catherine Martel.

Les dons en argent sont aussi acceptés. Avec à peine 1$, Moisson Québec dit être en mesure de faire trois repas. C’est donc dire qu’un simple don de 20$ permet de nourrir une famille pendant un mois, avance Mme Martel.

Pour faire un don, il suffit de se rendre dans le stationnement du Wal Mart à Laurier Québec. Moisson Québec acceptera les dons de 10h à 16h dimanche.