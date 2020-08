Il pensait avoir gagné plus de 1 million $ dans une loterie

Un homme de Winnipeg, au Manitoba, a cru à tort pendant quelques heures qu’il était devenu millionnaire parce que le réel gagnant de la loterie porte le même nom que lui.

Toute cette confusion est née du fait que le faux nouveau riche et le détenteur du billet gagnant partagent un nom on ne peut plus commun au Canada anglais: Mark Miller.

Quelqu’un qui s’appelle ainsi a mis la main mercredi sur un prix tiré par la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface d’une valeur de 1,5 million $ en cadeaux (ou 1,2 million $ en argent).

Or, au même moment, l’un de ses homonymes pensait que c’était lui qui avait remporté la cagnotte.

«J'ai reçu un appel téléphonique d'une personne avec qui je travaille et il me dit: "c'est une question étrange, mais as-tu acheté un billet de loterie de Saint-Boniface?"», a raconté à Global News le Mark Miller qui, dans les faits, n’est pas devenu millionnaire.

À l’instant où il reçoit cet appel, il pense sérieusement avoir gagné à la loterie, même s’il n’a pas acheté de billet.

Il se dit qu’il est très possible que ses parents aient acheté un billet à son nom sans lui en faire part.

M. Miller a essayé d’appeler ses proches pour qu’on lui confirme l’information, mais personne ne lui répondait. Il pensait que sa famille devait être en train de lui préparer une surprise pour lui annoncer la nouvelle.

«J'étais vraiment sous le choc. Je laissais tomber tout ce que je touchais. Je tremblais», s’est remémoré celui qui était convaincu d’avoir raflé le gros lot pendant six longues heures.

Retour à la réalité

Quand il a fini par apprendre la vérité, Mark Miller assure avoir été soulagé. Il dit trouver «plus satisfaisant» de rembourser son hypothèque avec ses économies plutôt qu’avec de l’argent donné.

Devenir millionnaire aurait également peut-être rompu son équilibre de vie, a-t-il laissé entendre.

«D'une certaine manière, j'ai de la chance, car si c'était moi, j'aurais probablement fini dans le même hôpital, soit à la suite d'un choc, soit d'un horrible accident», a-t-il confié, en référence à l’établissement qui faisait tirer ce prix.

Malgré tout, Mark Miller a fait savoir qu’il achètera un billet pour la loterie de la fondation de l’hôpital l’an prochain, au cas où...

Heureusement dans cette histoire, il n’y a qu’un Mark Miller qui était mélangé. Le vrai vainqueur du prix a été informé par la fondation immédiatement après le tirage.