«La fille au bracelet»: parfaitement maîtrisé

Stéphane Demoustier filme le drame judiciaire «La fille au bracelet» avec une maîtrise absolue, mettant les nerfs du spectateur à rude épreuve.

Lise (Melissa Guers, incroyable) a 18 ans. Elle habite chez ses parents, Bruno (Roschdy Zem) et Céline (Chiara Mastroianni) tout comme son petit frère Jules (Paul Aïssaoui-Cuvelier). Adolescente comme les autres, Lise? Non. Car depuis deux ans, elle porte un bracelet électronique et son procès s’ouvre en même temps que le film.

De quoi est-elle accusée? Du meurtre de Flora, sa meilleure amie. On voit l’arrestation le temps d'un retour en arrière. On y constate la docilité de Lise qui ne dit mot, qui se contente de suivre les policiers. Sur le banc des accusés, elle raconte le soir fatal. Ses réponses sont courtes, précises. Quand l’avocate de l’accusation (Anaïs Demoustier) lui tend des pièges, elle demeure de glace et il faut toute l’éloquence de son avocate (Annie Mercier) pour lui donner un visage humain.

Sait-on qui sont les adolescents? Sait-on ce qui se cache derrière le visage fermé et dur de Lise? Malgré les détails, parfois sordides, de sa vie qui sont étalés au grand jour, Lise demeure une énigme. Car le spectateur n’est jamais guidé dans sa réflexion – le cinéaste signe également le scénario, tiré d’un film argentin, lui-même adaptation d’un fait divers – sur la culpabilité de l’adolescente. Le procès est méthodique, d’un froid glacial – ne dit-on pas que la justice est aveugle –, la photo du cadavre criblé de coups de couteau passée au peigne fin par l’accusation. La vie sexuelle de Lise est détaillée, examinée, disséquée, critiquée, jugée.

Les scènes du procès se mêlent à celles de la vie quotidienne. De ses parents et de la manière dont ils appréhendent la situation. Bruno tente de comprendre sa fille, d’accepter ce qu’il entend, de ne pas se laisser influencer par les détails de sa vie. Céline, afin de préserver sa santé mentale – la scène dans laquelle elle explique sa manière de gérer la mise en accusation de sa fille est l’une des plus puissantes de «La fille au bracelet» - s’est placée en retrait. Elle n’est pas systématiquement présente dans la salle.

Finement écrit et joué, ce long métrage de 96 minutes ne fournit aucune réponse au cinéphile, si ce n’est le verdict. À chacun de quitter la salle de cinéma avec son intime conviction... ou ses doutes.

Note: 4 sur 5