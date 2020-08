Plasma convalescent: résultats encourageants aux États-Unis

Même s’il reste encore plusieurs zones grises à éclaircir par rapport à ce traitement, une récente étude américaine laisse entendre que le taux de mortalité à la COVID-19 est moins élevé chez les patients qui ont reçu rapidement un don de plasma convalescent.

C’est ce que l’on peut lire dans les résultats d’une recherche menée sur une période de trois mois par la prestigieuse clinique Mayo, qui en a dévoilé les résultats vendredi.

Sur les 3082 patients qui y ont participé, une grande partie souffrait de symptômes graves de la COVID-19, plus de la moitié se trouvant aux soins intensifs et plus du quart survivant grâce à un système de ventilation mécanique au moment de la transfusion.

Les patients qui avaient reçu un don trois jours après le diagnostic ont présenté un taux de mortalité plus faible, comparativement à ceux à qui on avait injecté du plasma convalescent plus de quatre jours après leur test positif de COVID-19.

Or, si ces données sont intéressantes, elles ne permettent pas à la clinique Mayo de conclure que ce traitement, qui a fait l’objet de plusieurs études partout à travers le monde durant la pandémie, est efficace.

Car là n’était pas l’objectif initial des travaux de la clinique Mayo. La Food and Drug Administration (FDA), l’équivalent de Santé Canada aux États-Unis, avait donné le feu vert à cette initiative en avril afin de garantir la sécurité de ce type de transfusion.

L’histoire qui se répète

Ce fameux traitement consiste à prélever du plasma de personnes qui ont combattu la COVID-19 pour ensuite le transfuser à des gens qui en souffrent dans l’immédiat. On croit que les anticorps présents dans le plasma convalescent pourraient permettre de vaincre le virus.

Cette technique a été utilisée à d’autres reprises au cours de l’histoire pour combattre des maladies, en l’absence de vaccin, sans qu’il y ait de preuve formelle pour assurer son efficacité.

C’était le cas en 1918 dans la lutte contre la pandémie de grippe espagnole.

«Depuis 102 ans, nous débattons de l’efficacité du plasma convalescent. [Cette fois-ci], nous avons vraiment besoin de preuves incontestables», a déclaré le Dr Mila Ortigoza, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de New York, commentant l’étude de la clinique Mayo lors d’une entrevue avec l’Associated Press.

Un traitement répandu

Quoi qu’il en soi, le don de plasma convalescent est très populaire dans les hôpitaux au pays de l’Oncle Sam pour traiter la COVID-19, faute de mieux.

Tellement qu’aujourd’hui, la demande pour du plasma convalescent est souvent trop importante pour le nombre de dons, rapportait vendredi l’agence Reuters.

«Nous constatons sans aucun doute une fatigue des donateurs», a fait savoir le Dr Norbert Topf, médecin-chef au Presbyterian Healthcare Services, au Nouveau-Mexique.

Or, contrairement à la plupart des pays en Occident, les besoins en plasma aux États-Unis restent élevés, le nombre de nouveaux cas se maintenant à un seuil critique.