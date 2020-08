Saint-Constant aura son complexe de baseball

La Ville de Saint-Constant, en Montérégie, a annoncé la création d’un nouveau complexe de baseball muni d’un dôme amovible, qui sera un atout pour le développement de ce sport dans le Grand Montréal.

La Ville a annoncé vendredi son association avec l’organisme à but non lucratif (OBNL) Complexe de baseball Saint-Constant pour le financement et la gérance du projet. On estime à 6,5 millions $ les coûts de construction du complexe, qui sera situé à la Base de plein air de la Ville.

Le Complexe est prévu pour fonctionner pendant les quatre saisons. On y retrouvera deux terrains en surface synthétique, soit un pour les joueurs de niveau midget/junior et un pour le bantam.

Le plus grand terrain sera recouvert d’un grand dôme hivernal amovible. Celui-ci sera de forme carrée et d’une hauteur de 80 pieds. Lorsque la chaleur sera revenue, la structure sera démontable, ce qui permettra d’éviter les coûts d’entretien d’un dôme en acier.

Finalement, un bâtiment de service comportant vestiaires, toilettes, bureaux administratifs et cantine sera aussi bâti.

«Bien que le Complexe sera optimisé pour le baseball, l’infrastructure et le dôme amovible permettront aux amateurs et aux professionnels de pratiquer une multitude de sports, et ce, peu importe la saison ou le moment de l’année», s’est réjoui le président de Complexe de baseball Saint-Constant, Sébastien Vaillant.

L’échéancier prévu pour la construction du Complexe est de quatre à six mois. Elle débutera au printemps 2021 et l’inauguration aura normalement lieu en automne de la même année.

«Le baseball est un sport d’équipe qui connaît une importante croissance depuis les 10 dernières années au Québec. En 2010, nous comptions 20 000 joueurs et en 2020, sans la COVID-19, nous aurions franchi le cap des 35 000, a expliqué dans un communiqué le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche. Notre plus grand défi est d’avoir assez de terrains pour répondre à la demande et la MRC de Roussillon ne fait pas exception».

Si l’OBNL se chargeait de trouver des partenaires financiers, le projet pourrait aussi être admissible à une subvention gouvernementale.