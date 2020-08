COVID-19: Le Québec rattrape son retard sur l'Ontario

La pointe de la mi-juillet, au cours de laquelle le nombre d'infections à la COVID-19 était reparti à la hausse au Québec, est bel et bien passée, au point où la Belle Province se rapproche des données de l'Ontario.

Dimanche, à peine 201 contaminations à la SRAS-CoV-2 ont été annoncées au Canada, en grande partie grâce à l'amélioration des bilans du Québec et de l'Ontario, pour un total de 122 087 cas diagnostiqués officiellement à ce jour. Deux décès, un en Saskatchewan et un au Québec, ont aussi été signalés, portant le total à 9026.

Il est cependant à noter que la Colombie-Britannique et l'Alberta n'ont, comme à leur habitude, pas fourni de bilan dimanche. Ces provinces mettent leurs chiffres à jour seulement du lundi au vendredi.

Le Québec s'est tout particulièrement bien tiré d'affaire, dimanche, en recensant 67 infections en 24 heures, soit son plus petit nombre depuis le 7 juillet dernier.

D'ailleurs, la Belle Province peut se targuer d'avoir su améliorer grandement son bilan au cours de la dernière semaine. Du 10 au 16 août inclusivement, le Québec a rapporté 680 cas de COVID-19, soit 97,1 par jour en moyenne.

Au cours de la semaine précédente, du 3 au 9 août, le Québec avait maintenu une moyenne de 124,6 infections par jour, et ce nombre était encore plus élevé à la fin juillet, tandis que des éclosions liées à des fêtes privées et des événements sociaux avaient généré des dizaines de contaminations.

L'Ontario, de son côté, a dévoilé 81 cas dimanche. La province a stagné dans sa lutte contre la pandémie en affichant une moyenne de 85,7 cas par jour du 10 au 16 août, soit un nombre presque identique aux 85,3 recensés quotidiennement la semaine précédente.

Rappelons tout de même que l'Ontario compte presque deux fois plus d'habitants que le Québec

Le Manitoba s'enfonce

De son côté, le Manitoba a, de nouveau, dévoilé des statistiques alarmantes dimanche avec 36 nouvelles infections recensées sur son territoire. La majorité de ces infections sont liées à une éclosion qui était déjà connue.

La province des Prairies semblait pourtant bien partie pour échapper, en partie, à la pandémie. Le Manitoba avait amorcé le mois de juillet avec 325 cas, un nombre qui était demeuré inchangé jusqu'au 13 juillet inclusivement. Depuis, 372 infections ont été dénombrées, pour un total de 697 à ce jour.

Ailleurs au pays, la Saskatchewan a rapporté 15 malades de plus sur son territoire, tandis que le Nouveau-Brunswick a détecté deux jeunes patients qui arrivaient d'un voyage outre-mer.

La situation au Canada:

Québec: 61 151 cas (5720 décès)

Ontario: 40 646 cas (2789 décès)

Alberta: 12 053 cas (221 décès) - Données de vendredi

Colombie-Britannique: 4358 cas (196 décès) - Données de vendredi

Saskatchewan: 1580 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1074 cas (64 décès)

Manitoba: 697 cas (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 186 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 41 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 122 087 cas (9026 décès)