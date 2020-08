Le projet de réfection du pont Pie-IX démarre cette semaine

Le projet de réfection du pont Pie-IX entre Montréal et Laval, qui devait commencer il y a un an, redémarre dès cette semaine, avec comme de raison des impacts non négligeables sur la circulation automobile dans le secteur.

Ainsi, pour la réalisation des travaux préparatoires, les voies en direction nord du pont seront complètement fermées dans la nuit de lundi à mardi, soit de 22 h 30 à 5 h. Puis, à la fin du mois et au début septembre, soit dans les semaines du 24 et du 31 août, il y aura des «fermetures partielles de nuit (une ou deux voies fermées) de la direction nord du pont Pie-IX et de la route 125 dans les deux directions à Laval», a indiqué le ministère des Transports (MTQ), vendredi.

Les travaux préparatoires, en août et au début septembre, permettront aux équipes de réparer la chaussée en direction nord et de mettre en place le chemin de déviation de la phase 1 du projet.

La mise en place d’une aire de travail est aussi prévue, de même que l’installation de murs antibruit temporaires du côté de Montréal.

La phase 1, qui consistera en la réfection du pont en direction sud, durera jusqu’à l’automne 2021.

Durant cette période, a précisé le ministère, il y aura «fermeture complète de trois voies sur le pont Pie-IX - une voie sera maintenue dans chaque direction, en plus d'une voie supplémentaire dans le sens de la pointe». Ainsi, pour la période de pointe du matin, il y aura deux voies disponibles en direction de Montréal et une voie en direction de Laval. Pour la période de pointe de l'après-midi, deux voies seront disponibles en direction de Laval et une voie en direction de Montréal.

Par ailleurs, du côté de Laval, il y aura fermeture complète de trois bretelles du boulevard de la Concorde Est (en direction ouest vers la route 125 Sud, en direction est vers la route 125 Nord et en direction est vers la route 125 Sud).

Le MTQ a souligné que «la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h dans la zone des travaux».

La réfection du pont devait commencer à la fin de l’été 2019, mais a dû être reportée en raison d’une intervention du Protecteur du citoyen du Québec dont la nature est restée confidentielle. Le ministère avait dit en septembre dernier, en annonçant le report des travaux, que cette situation était hors de son contrôle, soulignant que la structure demeurait sécuritaire.

Les travaux pour ce projet de 198,6 millions $ devraient s'échelonner jusqu'en 2023, selon les dernières prévisions du MTQ. Au terme des travaux, le pont comprendra «six voies de circulation, dont deux voies en direction de Laval et quatre voies en direction de Montréal, incluant la voie réservée du service rapide par bus (SRB) Pie-IX; un trottoir à l'ouest; et une piste polyvalente à l'est raccordée au réseau cyclable de Montréal et de Laval».