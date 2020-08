Nouveaux tarifs internet de gros du CRTC: Ottawa se dit préoccupé

Le gouvernement fédéral donne raison, du moins en partie, aux grands câblodistributeurs du pays qui se plaignent de l’effet dévastateur sur eux des nouveaux tarifs internet de gros décidés par le CRTC l’an dernier.

En août 2019, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a fixé de nouveaux tarifs de gros applicables aux petits fournisseurs de services internet qui utilisent les réseaux existants des grands câblodistributeurs et des compagnies de téléphone.

Depuis, ces grandes entreprises, parmi lesquelles figurent Rogers, Shaw, Vidéotron, Cogeco, Bell, Telus et Eastlink, contestent les nouveaux tarifs, disant qu’ils sont trop bas et qu’ils leur enlèvent tout incitatif à investir dans leurs réseaux, leur technologie et leurs infrastructures. Ces grands de l’industrie ont fait pression sur le fédéral pour qu’il demande au CRTC de revoir sa grille ou qu’elle soit annulée, et ont même porté leur cause devant les tribunaux pour la plupart.

Samedi, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Navdeep Bains, a offert une réponse.

«Suivant cet examen [des présentations des parties], le gouverneur en conseil considère que les tarifs ne répondent pas adéquatement dans tous les cas aux attentes fixées dans les objectifs de politiques du cadre réglementaire sur les services de gros, et est préoccupé du fait que cela pourrait nuire aux investissements dans des réseaux de grande qualité, en particulier dans les régions rurales et éloignées», a laissé savoir le ministre.

Toutefois, malgré qu’il semble ainsi donner raison aux grands câblodistributeurs, le gouvernement ne compte pas pour autant annuler la décision du CRTC ou lui renvoyer le dossier : «Compte tenu du fait que le CRTC est déjà en train de passer en revue sa décision, il est inutile de la lui renvoyer pour réexamen», a expliqué M. Bains.

Le CRTC a en effet procédé au cours des derniers mois à une consultation sur la méthode d’établissement des tarifs des services de télécommunication de gros. Les intéressés avaient jusqu’à jeudi dernier pour lui faire parvenir leurs mémoires. Dans la foulée de ce processus de réexamen de sa décision controversée, le CRTC compte rendre une décision d’ici quatre mois.

Dans son intervention soumise au CRTC, Québecor Média, au nom de sa filiale Vidéotron, soutient que l’ordonnance du CRTC d’août 2019 sur les nouveaux tarifs de gros est «un échec monumental» et que ceux-ci «ne permettront pas aux exploitants de réseaux sous-jacents de recouvrer leurs coûts, et encore moins d’obtenir un rendement raisonnable sur leurs investissements».

«En date de la présente [le 13 août 2020], nous ne savons pas si l’Ordonnance 2019-288 sera maintenue, mentionne Québecor Média. Cela dit, une chose est sûre: si elle est maintenue, l’impact sur le secteur canadien des télécommunications sera désastreux.»

Québecor ajoute qu’il «est absolument crucial qu’une méthode de tarification qui garantira qu’on ne revivra jamais l’expérience de l’Ordonnance 2019-288 soit adoptée à l’issue de la présente instance».

Samedi, le ministre Bains a souligné que son gouvernement «travaille fort pour que tous les Canadiens aient accès à internet haute vitesse». «Nous invitons toutes les parties à coopérer à l'examen en cours de la décision relative aux tarifs internet de gros que mène le CRTC afin qu'il puisse en arriver à une conclusion en temps utile qui procurera plus de certitude à toutes les parties concernées.»

Il a en outre assuré que le gouvernement suivra le dossier de près.

«Nous continuerons de suivre de près les instances du CRTC afin de veiller à ce que nos cadres réglementaires comportent les incitatifs adéquats, propres à stimuler les investissements et les choix concurrentiels [...].»