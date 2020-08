Un automobiliste dans un état critique après une sortie de route à Napierville

Un automobiliste dans la vingtaine était dans un état critique dimanche soir après une sortie de route à Napierville, en Montérégie.

L’accident s’est produit vers 21h30, sur la rue Rogel-Lamoureux, près de l’intersection avec la montée Douglas, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur de la voiture a fait des tonneaux et on craint pour sa vie, a-t-on ajouté.

La police est encore en train d’éclaircir les circonstances de cet accident et n’avance aucune cause possible.

L’enquêteur aux collisions était en direction de l'endroit où a eu lieu la sortie de route, dimanche en fin de soirée.

La SQ a fait savoir qu’aucune autre automobile n’était impliquée dans cet accident.