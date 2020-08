Vente en ligne: Acheter une voiture... sans la voir ni l’essayer

L’achat d’un véhicule représente un investissement important pour la plupart des ménages. Malgré cela, des Québécois sont prêts à acheter un véhicule en ligne, une pratique tolérée en raison de la pandémie, mais qui n’est pas conforme à la loi.

En mars, le véhicule de Josée Brassard a commencé à faire des siennes. Son odomètre affichait 350 000 kilomètres, la suspension et le pare-brise devaient être changés et il fallait faire des réparations, dont le coût s’élevait environ à 2000 $.

La résidente de Sainte-Marthe, en Montérégie, doit avoir un véhicule pour se rendre au travail chaque matin. Une Mazda CX-3 2018 l’intéressait chez le concessionnaire de voitures d’occasion Automobile en Direct (AED), mais elle n’avait pas envie de faire une heure de route pour aller la voir. Elle l’a donc achetée directement en ligne.

«Des fois, une photo, ça peut être trompeur!» lance Mme Brassard, qui reconnait «avoir pris un risque», mais qui est satisfaite de son achat. Il faut dire qu’elle détenait jusqu’à sept jours, selon la politique maison du commerce pour une vente 100 % en ligne afin de changer d’idée si le véhicule ne lui plaisait pas.

Cathy Charland, de Granby, qui a également fait affaire avec AED, est dans la même situation. Elle rêvait d’une Mini Cooper 2016, et en quelques clics, son vœu s’est réalisé. «J’ai-tu gagné au gros lot?» a-t-elle lancé à sa sœur lorsqu’elle a obtenu une réponse positive de la compagnie de crédit.

Mme Charland a pu tout de même essayer le véhicule à son domicile avant de faire le paiement. «C’est un peu l’avenir qui est comme ça. Si la COVID continue, on n’aura pas le choix», a-t-elle pensé.

500 véhicules

Le président et directeur général d’AED, Sébastien Bisaillon, a instauré dès le début de la pandémie un processus d’achat de voitures 100 % sur le web, avec livraison à domicile. Résultat: AED a vendu 500 véhicules en ligne depuis le mois de mars.

M. Bisaillon croit en la popularité de cette formule de vente en se basant sur ce qui se passe au pays de l’Oncle Sam ou en Europe.

Causera-t-elle une perte de revenus aux concessionnaires?

«Ils vont en vendre plus. Innove, vends en ligne, et tu vas vendre plus d’autos», estime M. Bisaillon, qui croit que les concessionnaires traditionnels auront toujours leur place sur le marché, pour que les clients puissent voir la salle d’exposition et discuter sur place avec les conseillers.

Une loi qui pourrait changer

La vente et la location à long terme de véhicules neufs ou usagés doivent toujours être faites à l'établissement du commerçant, selon la Loi sur la protection du consommateur.

«La loi n’a pas été modifiée en raison de la COVID-19, bien qu’[il] ait [été] indiqué aux représentants de l’industrie que [l'Office de la protection du consommateur (OPC)] tiendrait compte de la crise actuelle et des directives sanitaires du gouvernement dans l’exercice de sa surveillance», nous a indiqué l'Office par courriel.

Les commerçants doivent être conscients qu’un consommateur qui, pour quelque raison, s’estimerait lésé à la suite d’une transaction qui n’a pas été conclue à l’établissement du commerçant pourrait évoquer ce fait dans le cadre d’un recours civil à l’encontre du marchand de véhicules en cause.

Le président et directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), Robert Poëti, confirme que la loi n'a pas été modifiée, mais laisse entendre que des démarches sont en cours pour tenter qu'elle soit assouplie dans un avenir rapproché.

«Dès la fin des vacances, on va aller s’asseoir avec [l'OPC] pour tenter de moderniser cette loi-là pour les détenteurs de licence de concessionnaire de pouvoir faire une E-Signature», dit celui qui est aussi un ancien ministre des Transports du Québec.

Pour qu'un tel changement soit effectif, la loi doit être modifiée à l’Assemblée nationale. Advenant une seconde vague de la pandémie, cette modification pourrait faciliter le travail des concessionnaires et l'achat de véhicules pour les citoyens.

M. Poëti ne craint pas une perte de commissions pour les vendeurs. «Les vendeurs ont toujours leur rôle à jouer. Ce n’est pas internet qui vend le véhicule, c’est le vendeur qui est en arrière de la plateforme et qui parle avec le client», dit-il.

Historiquement, l'obligation de vendre un véhicule dans l'établissement était une disposition que les représentants des commerçants d'automobiles tenaient à maintenir lorsque la responsabilité des permis de commerçants de véhicules routiers a été transférée de la Société de l'assurance automobile (SAAQ) à l'OPC en 2015, explique l'Office.

Celle-ci était «notamment perçue comme un moyen de lutter contre des commerçants (faux particuliers) qui mèneraient leurs activités illégalement, sans détenir le permis de commerçant de véhicules routiers».