Alerte à la tornade à proximité d'Ottawa

Une fois de plus, Ottawa et ses environs se trouvaient sous le coup d'une alerte de tornade, lundi soir.

Selon Environnement Canada, un orage violent retentissait dans les environs de Galetta, à l'ouest de la capitale fédérale, et se déplaçait vers l'est. Les municipalités de Carp, Kinburn, Marathon, Dunrobin, Malwood et Mud Pond étaient aussi touchées.

«À 17h39 HAE, les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles», ont averti les météorologues.

Des rafales pouvant atteindre jusqu'à 90 km/h et de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de 2$ étaient notamment attendues.

L'est de l'Ontario devient peu à peu familier avec les alertes aux tornades et aux orages violents, celles-ci se succédant depuis quelques semaines dans la région.