Bill Morneau démissionne de toutes ses fonctions

Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a annoncé sa démission de ses postes de ministre et de député de Toronto-Centre, lundi soir, à la suite d'une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau en matinée.

«J'ai rencontré le premier ministre pour lui dire que ce n'était pas mon plan de me présenter aux prochaines élections. Ça n'a jamais été mon plan de servir pendant plus de deux mandats», a affirmé M. Morneau en conférence de presse.

Le politicien a indiqué qu'il compte consacrer ses prochaines semaines à tenter d'obtenir un poste au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Le premier ministre a réagi par communiqué, affirmant avoir accepté sa démission. «Grâce à son leadership, le Canada a développé une économie forte avec l'un des meilleurs bilans du G7, créé plus d'un million d'emplois et atteint le taux de chômage le plus bas de son histoire», a vanté M. Trudeau

Les rumeurs allaient bon train, dans les derniers jours, sur les divergences entre le ministre des Finances et le premier ministre. M. Morneau aurait notamment exprimé des doutes sur la trop grande générosité, à son avis, des programmes d'aide aux Canadiens en lien avec la pandémie. Il s'opposerait aussi à l'idée de financer encore plus de mesures vertes pour relancer l'économie canadienne, avaient avancé divers médias.

«Je suis fier de ce que nous avons fait ces cinq dernières années, pour avoir une économie plus progressiste et plus verte», a cependant réagi M. Morneau lorsqu'interrogé sur ces divergences lundi soir.

«Je pensais [à démissionner] depuis un moment», a-t-il ajouté.

L'embauche de l'ancien directeur de la Banque du Canada, Mark Carney, à titre de conseiller de Justin Trudeau avait aussi attisé les rumeurs, au point où le premier ministre avait dû assurer avoir toujours confiance en son ministre des Finances.

L'étoile du ministre avait grandement pâli dans la foulée de l'affaire WE Charity après qu'il eut révélé avoir remboursé 41 000 $ à l'organisme de charité pour des frais de voyage. Il avait remis cette somme quelques heures à peine avant de témoigner en comité parlementaire sur son rôle joué dans cette affaire.

Homme d'affaires auparavant à la tête de Morneau Shepell, Bill Morneau était devenu ministre des Finances après l'élection des libéraux en 2015 et était demeuré à ce poste sans discontinuer depuis ce temps.