Cancer du cerveau: une étude préconise un ciblage génétique

Une découverte liée à un gène régissant la production d’énergie dans des cellules souches cancéreuses pourrait mener à un traitement plus efficace du cancer du cerveau.

Selon une étude de l’Université McGill publiée lundi dans la revue «Nature Communications», la découverte peut mener à une nouvelle avenue dans le traitement du glioblastome, le cancer du cerveau le plus fréquent chez l’adulte.

La démarche suivie au laboratoire a montré des résultats probants lors d’expériences précliniques sur des souris.

«La délétion du gène OSMR a amélioré la réponse tumorale au traitement et allongé la durée de vie des souris de manière significative», a indiqué par communiqué Arezu Jahani-Asl, professeure adjointe de médecine à l’Université McGill.

Le traitement repose d’ordinaire sur la chirurgie, suivie de chimiothérapie et de radiothérapie. Or, malgré cette prise en charge intensive, il y a dans la plupart des cas reprise de la croissance tumorale et récidive du cancer.

L’équipe de chercheurs a constaté que le gène OSMR permettait aux cellules souches de résister davantage au traitement.

«Pour que le glioblastome réponde mieux au traitement, nous devons trouver le moyen de vaincre la pharmacorésistance des cellules souches cancéreuses», a souligné la professeure Jahani-Asl.

Selon la spécialiste, en supprimant le gène OSMR, on arrête la production d’énergie dans les cellules souches cancéreuses, «ce qui revient ni plus ni moins à les laisser mourir de faim».

Les résultats de cette étude pourraient déboucher sur de possibles essais cliniques sur le ciblage du gène OSMR en association avec la radiothérapie en vue d’un traitement plus efficace du cancer du cerveau.