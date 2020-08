L’épidémie de COVID-19 n'est plus la même au Québec

L’épidémie de COVID-19 s’est transformée au cours des derniers mois et n’a plus le même visage, mais la lutte contre le virus est loin d’être terminée, selon le microbiologiste Karl Weiss.

• À lire aussi: 55 nouveaux cas au Québec

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«L’épidémie est très différente, elle est devenue comme des braises qui chauffent lentement», note l’expert appelé à commenter en entrevue avec Mario Dumont lundi.

Il note que malgré le ralentissement de l’épidémie, le Québec est toujours la province au pays où l’on enregistre le plus de cas, alors que la saison de l’influenza et autres virus respiratoires arrive à grands pas.

Le Dr Weiss juge qu’il faut se méfier : «On n’aura pas l’épisode des CHSLD. Il faut donc se préparer en conséquence. Il ne faut pas faire la prochaine guerre en pensant que ça va être comme la dernière. La prochaine touchera beaucoup plus une population jeune, active, une population qui va à l’école, une population qui retourne progressivement au travail, les parents des gens qui vont être à l’école. Ça va être une dynamique qui sera un peu différente», croit-il

Puisque les mesures de distanciations sont établies, l’influenza devrait se faire plus timide, c’est du moins la tendance observée en Australie, notamment.

«On devrait maximiser le nombre de gens qu’on va vacciner contre la grippe», assure-t-il, une mesure permettant de réduire le plus possible les contaminations et hospitalisations.

Finalement, le Dr Weiss considère que le port du masque devrait être beaucoup plus généralisé et devrait se faire autant à l’intérieur, qu’à l’extérieur pour moins de contamination.

«J’ai vu des endroits cet été où la concentration humaine était tellement élevée qu’on se demandait si on était à l’extérieur», déplore-t-il.

***Voyez son analyse complète dans la vidéo ci-dessus.***