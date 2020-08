Des forfaits pour aller faire du télétravail dans le Sud cet hiver

Si certains Québécois sont encore très réticents à l’idée de remonter dans un avion et que le gouvernement canadien déconseille toujours les voyages non essentiels, l’industrie touristique, elle, essaie de se montrer positive.

Après Transat, qui a annoncé qu’elle allait offrir 40 destinations cet hiver et Air Canada, qui vient de relancer son programme Aéroplan , voici que Sunwing présente de nouveaux forfaits dans le Sud particulièrement alléchants.

Offerts à partir du 1er novembre 2020, ces nouveaux voyages tout inclus se nomment «Surclassez votre bureau» et ils s’adressent aux gens qui voudraient aller faire du télétravail au bord de la mer plutôt que dans leur salon.

Vous visualisez, n’est-ce pas?

La compagnie Sunwing s’est associée à trois hôtels All-In Luxury de la chaîne Royalton pour offrir ces voyages de vacances-travail de 14, 21 ou 28 nuitées.

Il s’agit du Royalton Negril Resort and Spa en Jamaïque, du Royalton Riviera Cancun Resort and Spa au Mexique, et du Royalton Splash Punta Cana Resort and Spa en République dominicaine. Toutes des propriétés 5 étoiles avec des plages de sable blanc... où il pourrait être facile d’être légèrement improductif!

À ce sujet, Sunwing donne les précisions suivantes: «Afin d’aider les clients à rester productifs, ces forfaits tout compris incluent un accès gratuit au centre d’affaires de la propriété, en plus du concept All-In Connectivity, qui offre le Wi-Fi dans tout l’hôtel, des chargeurs portatifs et un accès gratuit en tout temps au salon Diamond Club».

La compagnie ajoute aussi qu’après une journée bien chargée, les clients pourront «se détendre grâce à des séances de yoga au coucher du soleil» et «réseauter avec d’autres professionnels lors de cinq à sept».

Côté prix, en ce moment, les forfaits tout compris de 14 jours au départ de Montréal sont affichés à partir de 1595$ par personne à l’hôtel de la République dominicaine, à partir de 2065$ pour celui de la Riviera Maya au Mexique, et à partir de 2395$ pour la Jamaïque. Pour 28 jours, les prix démarrent actuellement à 2775$ sur le site de Sunwing.

Tentant, mais...

Intéressés? Il y a quelques bémols, du moins pour le moment.

Le gouvernement fédéral déconseille toujours aux Canadiens d’entreprendre un voyage non essentiel à l’étranger, quelle que soit la destination, en raison des risques liés à la pandémie, des restrictions de voyage changeantes dans le monde et des difficultés possibles pour rentrer au pays en cas d’urgence.

Les avertissements gouvernementaux ont un impact sur les assurances voyage: la plupart d’entre elles ne couvrent pas les voyageurs tant qu’un avis est en cours, bien qu’il soit désormais possible de se procurer des protections COVID-19 auprès de la Croix Bleue et de Medipac .

Il est aussi à noter qu’une quarantaine de 14 jours est encore obligatoire pour les voyageurs de retour au Canada.

Quant à la menace d’une deuxième vague à l’automne, elle plane toujours.

Bref, il est recommandé de bien s’informer et de surveiller la situation si on prévoit s’exiler avec son ordinateur portable et ses sandales!

Pour se renseigner

- Les informations concernant les politiques de Sunwing en lien avec la COVID-19 sont ici (annulation, mesures sanitaires, réservations, etc.). Il est possible de réserver dès maintenant.

- L’avertissement aux voyageurs du gouvernement du Canada est là .