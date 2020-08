Des infirmières en renfort sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a reçu du support pour son service de la périnatalité. Une vingtaine d’infirmières des grands centres sont venues prêter main-forte aux équipes en place.

Les infirmières spécialisées en périnatalité sont liées aux centres mère-enfant. Elles prodiguent de l’enseignement aux familles en plus d’être en salle d’accouchement et de s’occuper des grossesses à risques. Ces infirmières s’occupent aussi d’offrir des soins en pédiatrie.

Sur la Côte-Nord, les autorités médicales ont demandé de l’aide pour pallier à la pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine. «Au niveau de la direction, on avait travaillé sur un plan de maintien des services essentiels pour assurer la prise en charge, puis la prestation sécuritaire des soins», a souligné Karine Nadeau de la direction du programme jeunesse du CISSS de la Côte-Nord.

«Par contre, l’arrivée de ces infirmières fait en sorte qu’on n’a pas besoin d’aller plus loin dans notre plan. On est en mesure d’assurer les besoins au quotidien», a ajouté Mme Nadeau.

Vingt-trois infirmières spécialisées en périnatalité en provenance du CHUM, de Sainte-Justine et du CHUL de Québec ont répondu à l’appel pour supporter les équipes des centres mère-enfant de Baie-Comeau et Sept-Îles jusqu’à la mi-septembre.

«Pour nous, c’est inespéré cette aide des grands centres, parce qu’on était vraiment sur un point critique, a souligné la chef de service aux listes de rappel, rémunérations et avantages sociaux, Vanessa Charest. Nos ressources sont épuisées, on est à la fin de l’été et on a beaucoup de gens fatigués. Donc, d’avoir des ressources qui viennent combler de vrais quarts de travail avec l’expertise complète dans le domaine, c’est très apprécié.»

La COVID-19 a aussi eu un impact sur la pénurie de main-d’œuvre en forçant le retrait immédiat des travailleuses enceintes. Le CISSS Côte-Nord n’écarte pas l’idée de demander l’aide des grands centres de façon ponctuelle pour d’autres services, comme celui des urgences.