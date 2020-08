Grève au Port de Montréal: 80% des entreprises de Québec touchées

À Québec, environ 80% des entreprises sont touchées de près ou de loin par la grève illimitée au Port de Montréal.

Le conflit de travail ralentit les opérations de bien des fournisseurs, dont Groupe Promax à Québec.

«On avait prévu une ou deux semaines de retard en raison de la pandémie, mais là, plus rien ne tient avec cette grève», explique Bill Miconiatis, directeur des opérations chez Groupe Promax.

«Les gens ne comprennent pas que s’il n’y a pas de transport, il n’y a pas de conteneurs. Pas de conteneurs, pas d’économie», ajoute Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec.

Selon l'administration portuaire montréalaise, 90 000 conteneurs sont coincés en raison de cette grève des débardeurs.

Rapatrier les conteneurs qui sont déviés vers Halifax, Philadelphie et New York coûte beaucoup plus cher aux entreprises québécoises.

Lundi, les gouvernements du Québec et de l'Ontario ont réclamé une intervention du fédéral.

En fin de journée, le ministère fédéral du Travail a indiqué avoir communiqué avec les parties et leur avoir souligné «l’urgente nécessité que les deux parties parviennent rapidement à une entente».

Pour Pierre Dolbec, ce conflit est un argument de plus en faveur du projet de terminal de conteneurs au Port de Québec.

Après la grève du CN, le blocus ferroviaire et la COVID-19, cette grève est un autre coup dur pour le milieu industriel de Québec.