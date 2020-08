La Caisse a payé 75 M$ US pour les actions de Laliberté

La Caisse de dépôt a payé 75 millions $ US (98,9 millions $) pour acheter les actions de Guy Laliberté dans le Cirque du Soleil en mars 2020.

• À lire aussi: La Caisse de dépôt a perdu 228 M$ dans l’aventure du Cirque du Soleil

C’est ce qu’a révélé Charles Émond, le grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en commission des finances publiques à l’Assemblée nationale.

Interrogé par le député libéral de Pontiac, André Fortin, et le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, Charles Émond a tenté de justifier la logique de ce placement qui quelques mois plus tard ne vaut plus rien.

Charles Émond a insisté pour dire que la Caisse de dépôt n’aurait pas pu prévoir à la mi-mars que la pandémie de coronavirus se répandrait sur toute la planète.

«On ne se réjouit pas de ça», a-t-il commenté à propos de cet investissement.

Aux côtés de M. Émond, le ministre des Finances, Eric Girard, a défendu l’investissement de la CDPQ en affirmant qu’elle ne détenait pas d’informations privilégiées quant à l’évolution de la pandémie mondiale de COVID-19 au moment de racheter les parts du fondateur du Cirque.

Le 7 août, la Caisse de dépôt a annoncé avoir radié l’investissement de 228 millions $ qu’elle détenait dans le Cirque du Soleil.

Fin juin, le Cirque du Soleil s’est placé à l’abri de ses créanciers après que tous ses spectacles aient été mis sur pause en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Le mois dernier, le Cirque a rejeté une offre de rachat présentée par la Caisse et ses deux autres actionnaires, TPG et Fosun, lui préférant une proposition venant de certains prêteurs.