Pas de football de la Ligue canadienne en 2020

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé, lundi, qu’elle ne disputera pas de saison écourtée cet automne.

«Les gouverneurs ont décidé que c’était dans l’intérêt supérieur de la LCF de se concentrer sur son avenir, a indiqué le commissaire Randy Ambrosie, dans un communiqué. Nous sommes entièrement investis dans l’avenir notre ligue et dans notre vision d’une ligue plus forte, plus solide et plus internationale.»

Le circuit attribue la décision à la perte des revenus à la billetterie, dont elle dépend majoritairement.

Le gouvernement du Canada a récemment refusé un prêt de 30 millions $ sans intérêts aux dirigeants de la LCF qui aurait servi à défrayer les coûts d’une saison écourtée en 2020 selon une source qui a confirmé l’information au «Journal de Montréal». Une décision qui plantait le dernier clou au cercueil de cette campagne.

«Même avec l’appui financier du gouvernement et avec une nouvelle entente avec les joueurs, nos propriétaires et les dirigeants des équipes communautaires auraient eu à composer avec des pertes substantielles en 2020», a dit Ambrosie.

«Sans cette aide, les pertes deviennent trop lourdes et elles réduisent de manière importante notre capacité à reprendre nos activités non seulement l’an prochain, mais à long terme.»

Ce sera la première fois que la Coupe Grey ne serait pas remise à une équipe championne depuis 1919.

