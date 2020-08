Le meurtrier de sa tante retrouve une semi-liberté

Ce n’est jamais une bonne nouvelle et parfois même angoissant d’apprendre que le meurtrier d’une femme qui faisait partie de votre famille retrouve sa liberté. Robert Gaudette qui avait assassiné froidement sa femme Cindy Bouchard en 2000 vient d’obtenir cette autorisation de la Commission des libérations conditionnelles, a appris TVA Nouvelles.

• À lire aussi: Robert Gaudette passible de 10 ans de prison supplémentaires

• À lire aussi: Gaudette : portrait inusité d'un meurtrier

• À lire aussi: Gaudette n'a eu qu'à ouvrir la fenêtre pour s'évader

«À chaque fois qu’il y a du nouveau dans ce dossier, ça nous fait revivre des émotions, d’autant plus que ça fait 20 ans cette année, une importante date pour nous», a expliqué avec émotion Marie-Claude Lacasse, la nièce de la victime.

Le week-end dernier, la famille de Cindy Bouchard qui avait 42 ans a appris que le meurtrier avait obtenu de la Commission des libérations conditionnelles sa semi-liberté.

Il pourra ainsi participer à des activités dans la collectivité pour se préparer à la libération conditionnelle totale. Il vivra dans une maison de transition.

«On se sent quand même privilégiés de savoir que cet homme a purgé 18 ans de prison contrairement à d’autres meurtriers qui peuvent s’en tirer avec des peines moins lourdes. En même temps, ce n’est pas plaisant de savoir qu’il va vivre dans la collectivité. De plus, ce qu’il a fait à ma tante, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Je ne comprendrai jamais comment il a pu se rendre jusque-là. Il l’a mis dans une boîte et il l’a jeté en faisant croire qu’elle avait été kidnappée», déplore la nièce de la victime.

Robert Gaudette avait été reconnu coupable de meurtre non prémédité. Il avait étranglé son épouse, avant de jeter le corps aux ordures dans le secteur Anjou, à Montréal. Gaudette s’était même évadé en 2014 de la prison à Laval, pour finalement être arrêté quelques jours plus tard.

«Le pardon envers cet homme, il n’y en aura pas de notre part. Nous sommes des victimes collatérales de tout ça. On aurait souhaité le voir faire la prison à vie. Pourquoi lui a droit à de revivre en collectivité quand il a littéralement enlevé la vie d’un être cher. On ne la reverra jamais. Je ne pourrai jamais lui présenter mes enfants. Elle n’a jamais rencontré mon mari. Il nous a enlevé de super beaux moments avec ma tante, c’est ce que je trouve triste. On essaie de se rappeler des beaux moments et lui, on veut juste l’oublier.»