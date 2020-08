Les nouveaux préposés aux bénéficiaires en Mauricie et au Centre-du-Québec savent où ils travailleront

C'est un CHSLD de Drummondville qui obtiendra la part du lion de la nouvelle cohorte de 356 préposés aux bénéficiaires en Mauricie-Centre-du-Québec.

Ce sont 66 travailleurs qui sont affectés au CHSLD Frederick-George-Heriot, le plus gros CHSLD de la région, 27 autres sont dirigés vers le centre d'hébergement Cooke de Trois-Rivières, 27 à Roland-Leclerc, 27 à Cloutier-du-Rivage, 19 à la résidence Saint-Maurice de Shawinigan et 17 au centre Laflèche du secteur Grand-Mère.

Ces renforts, malgré leur importance, ne suffiront pas à combler tous les besoins en effectifs en Mauricie-Centre-du-Québec. Il en faudra bien davantage de sorte qu'un nouveau recrutement et une nouvelle formation accélérée à l'automne ne sont pas exclus.

«Compte tenu que notre façon de faire en termes de mobilité va s'améliorer, qu'il y aura de moins en moins de mobilité entre les CHSLD, ça fait en sorte que le besoin de personnel va augmenter» indique Louis Brunelle , responsable des Ressources humaines au CIUSSS-Mauricie-Centre-du-Québec.

Pour faciliter la rétention, les recrues sont automatiquement affectées à l'établissement le plus près de leur domicile. Ainsi Marie-Michèle Gélinas qui habite Bécancour travaillera au foyer de Nicolet.

«Au début on avait de petites inquiétudes à savoir comment ça allait se passer, comment on allait être accueilli. Finalement à Nicolet, on a été très, très bien accueilli», confie la future préposée.

S'il faut à nouveau recruter à l'automne, on ne devrait pas manquer de candidats. Pour les 399 postes offerts en juin en Mauricie-Centre-du-Québec, 5000 candidats potentiels avaient levé la main.