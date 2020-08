Mario Dumont prêt pour un automne chaud sur LCN et QUB radio

Après avoir passé plusieurs semaines dans un «monde parallèle», à être affecté six jours par semaine à la couverture de l’évolution de la pandémie de COVID-19 au printemps, Mario Dumont entreprend aujourd’hui sa neuvième saison à LCN et sa troisième saison à QUB radio, prêt à attaquer un automne chaud en information.

L’animateur a profité de l’été pour s’offrir des vacances à la Baie-James et effectuer quelques rénovations à son chalet. Occupé comme jamais en début d’année 2020, triste pour sa fille cadette qui n’a pu célébrer la fin de son secondaire comme il se doit, Mario Dumont reprend le collier dans un contexte hasardeux, confiant que des rayons de soleil perceront éventuellement le nuage noir de la pandémie, même si la COVID-19 n’a pas fini de faire des siennes.

Discussion sur les défis qui l’attendent, sur la droite à la télévision et sur les dérives humaines entraînées par la pandémie.

Q: Mario, quel bilan traces-tu de la période la plus effervescente de la pandémie, avec quelques semaines de recul?

R: «Je suis un de ceux qui ont le plus couvert la COVID. Je l’avais vue venir dès janvier et février, et mon instinct me disait que, rapidement, ça ne serait plus arrêtable. À LCN et TVA, on s’est retrouvés à travailler, mes collègues et moi, sept jours, puis six jours par semaine. Une "gang" était en vacances le samedi, l’autre était en congé le dimanche. Et on travaillait toujours sur un seul sujet. Quand on parlait d’économie, d’éducation ou d’actualité internationale, c’était toujours par rapport à la COVID. LCN a connu des cotes d’écoute record, qu’on n’aurait jamais imaginé pour une chaîne d’information en continu. Quand LCN fait les mêmes scores que les Canadiens, ce n’est pas normal! Je n’avais jamais senti un tel besoin d’information chez les gens. Ils avaient des décisions concrètes à prendre, par rapport à leurs enfants ou leur emploi, par exemple, et ça affectait leur vie immédiate.»

Q: Et comment s’annonce l’automne dans les salles de nouvelles?

R: «Je commence une nouvelle saison aujourd’hui, avec le même genre d’enjeux et de problèmes. On sait que ça va durer des mois encore, mais on va devoir balancer le sujet de la COVID avec d’autres nouvelles. On amorce un nouveau marathon, et on sera encore là-dedans pour un an, à mon avis. Mais je me dis qu’à un moment donné, on va repartir sur de meilleures nouvelles. L’espoir du vaccin va devenir plus précis, on va avoir un plan de vaccination pour s’en sortir, etc. Mais il y a encore une grande part d’inconnu.»

Q: La pandémie entraîne des dérives de comportement et dans le discours de certaines personnes. Quel regard jettes-tu sur ce phénomène?

R: «Je pense que c’est normal. À l’époque de la grippe espagnole, en 1918-1919, bien avant les réseaux sociaux, des gens criaient à la théorie du complot et autres affaires semblables. Les psychologues et psychiatres disent que c’est normal; il y a beaucoup de pression et de stress, des gens ne sont pas capables de supporter ça. Il y a toujours des gens qui réagissent mal dans les crises, qui veulent se venger contre la société et le gouvernement. C’est sûr que ça complique les choses, si 3 % ou 4 % de la population refuse d’écouter les consignes. Un des grands enjeux de l’automne, ça sera l’économie; je ne pense pas que les gens qui sont contre le masque ont pensé à cet aspect. Il faut vraiment qu’on soit capables de gérer la deuxième vague. On ne peut pas se permettre une deuxième fermeture généralisée, avec l’argent que le gouvernement fédéral a sorti... Il faut tout faire pour l’éviter et prendre les mesures nécessaires.»

Q: Richard Martineau déplorait récemment dans une chronique le fait que tu sois dorénavant le seul représentant d’un discours de droite à la télévision québécoise. Es-tu d’accord avec lui?

R: «Je suis certainement d’accord avec lui sur le constat général: la télévision québécoise penche à gauche. Mais je pense quand même que c’est moins monolithique qu’avant, entre autres grâce à LCN. Ça l’est beaucoup plus à Radio-Canada. Les opinions sont plus diversifiées qu’à une autre époque. Quand moi j’étais en politique, c’était tout un mur qui se dressait devant nous au niveau médiatique. Ç’a beaucoup changé. Pour moi, c’est seulement la télévision d’État, Radio-Canada, qui reste une télévision gouvernementale monolithique.»

«Mario Dumont», du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h, à LCN, et en simultané à TVA, de 11 h 30 à 12 h. On peut aussi entendre Mario Dumont à QUB radio en semaine, de 15 h 30 à 17 h 30, et lire ses chroniques dans le «Journal de Montréal» et dans le «Journal de Québec» le mercredi, vendredi et samedi.