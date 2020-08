Plus de collisions mortelles malgré la pandémie

Les routes de la province ont été plus meurtrières que l’an dernier jusqu’à présent, d’après les données de la Sûreté du Québec (SQ), même si le réseau routier était beaucoup moins achalandé entre mars et mai, en raison du confinement.

Ainsi, depuis le début de 2020, 123 collisions mortelles sont survenues sur le territoire dont s’occupe la SQ, contrairement à 115, à pareille date l’an dernier. De ce nombre, 31 impliquaient des motocyclistes, alors qu’on n’en dénombrait «que» 19, en 2019.

L’achalandage très largement réduit des routes du Québec, conséquence directe du confinement lié à la pandémie de COVID-19, aurait pourtant «dû se traduire par une baisse du nombre de collisions mortelles», a fait savoir le corps de police provincial.

Seulement dans les quatre derniers jours, neuf individus, dont quatre motocyclistes, ont succombé à leurs blessures causées par un accident de la route.

Plus de déplacements au Québec

D’après l’agente Anik Lamirande, de la SQ, c’est une combinaison de différents facteurs qui pourrait cette situation.

«D’une part, il y a beaucoup plus de motocyclistes sur les routes cette année, probablement parce que le permis d’apprenti ne nécessite plus de conduire accompagné», estime-t-elle.

«Aussi, on a un bel été et les gens sortent plus à ce moment-là. Et on a une certaine proportion des personnes qui se promènent au Québec qui serait allé à l’extérieur s’il n’y avait pas eu la pandémie», ajoute-t-elle.

La vitesse et la conduite imprudente demeurent les principales causes de décès sur le réseau routier desservi par la SQ.