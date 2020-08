Sauver les récoltes, malgré la canicule

L’été sec entraine des pertes chez plusieurs agriculteurs à travers le Québec, notamment des producteurs de foin du Bas-Saint-Laurent. Un producteur de légumes bio dans l’ouest de l’île de Montréal a pour sa part réussi à éviter de telles pertes grâce à un système d’irrigation.

Les Jardins Carya sont situés à Senneville, à 30 kilomètres du centre-ville de Montréal. Comme plusieurs autres producteurs maraîchers, ils ont dû passer à travers quatre épisodes caniculaires et plusieurs jours de sécheresse.

Heureusement, depuis quelques années, les maraîchers peuvent compter sur des systèmes de gicleurs, dont l’utilisation est devenue «pratiquement inévitable».

«Ç’a été chaud pour les plants, mais aussi pour nous! On a le teint plus bronzé depuis les canicules!», a lancé Alexandre Plourde, un employé de la ferme.

La petite surface cultivée facilite l’irrigation. Contrairement aux producteurs de fourrages ou de grandes cultures pour le bétail, un producteur maraîcher peut arroser les parcelles, beaucoup plus petites, à l’aide d’un tel système.

La terre et les serres sont d’ailleurs situées non loin du bâtiment de ferme, ce qui facilite l’installation des tubulures et gicleurs, qui puisent l’eau directement à celle-ci.

Les jeunes aux champs

S’il manque de pluie aux Jardins Carya, il ne manque pas de jeunes employés. Le copropriétaire des Jardins Carya Ramzy Kassout remarque un intérêt grandissant pour le retour à la terre depuis les dernières années.

«Je n’ai jamais vu autant d’enthousiasme chez les jeunes pour l’agriculture», s’est émerveillé celui qui compte cette année une quinzaine d’employés d’un jeune âge.

Parmi eux, Maegan Tessler, qui travaille depuis trois ans à la ferme. Elle dit y rencontrer des gens qui partagent les mêmes intérêts qu’elle, ce qui la motive d’autant plus à s’impliquer.

«J’ai un intérêt pour l’agriculture bio parce que depuis un moment, je voulais savoir d’où venait ma nourriture», a expliqué celle qui dirige les semis en février et s’occupe des micro-pousses en été.

«C’est incroyable de voir toute l’évolution. Quand tu achètes une botte de carotte à l’épicerie, tu oublies que ç’a pris tout ce temps pour que quelqu’un les fasse pousser et les récolte», a lancé Jénovah Madani, qui travaille aussi sur la ferme.

Ramzy Kassout espère que la pandémie sensibilisera les consommateurs à l’achat local et que le «Québec du futur» sera davantage nourri par des maraîchers locaux.

«On a deux millions d’habitants à Montréal; on a besoin de 1000 fermiers pour nourrir tout le monde», estime-t-il pour inviter les gens à démarrer une ferme, encourager l’achat local ou même à visiter un marché fermier et à discuter avec le producteur.