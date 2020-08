Une jeune femme chanceuse d’être toujours en vie dénonce l’état du réseau routier

Une jeune motocycliste qui a récemment frôlé la mort à cause d’une importante fissure dans la chaussée veut dénoncer l’état des routes au Québec qu’elle trouve déplorable.

« Je me suis fait dire à de multiples reprises à quel point j’étais chanceuse, parce qu’à la vitesse que j’allais, j’aurais pu ne plus être là. Je trouve ça important d’en parler parce qu’il y a des motocyclistes qui ont des accidents fatals à cause de l’état de la chaussée, et ils ne sont plus là pour en parler », se désole Anick Paquin, encore ébranlée.

La jeune femme de 28 ans se baladait le samedi 8 août, avec deux amis sur la route 117 en direction nord – dans une zone de 100 km/h –, près de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. La roue avant de sa moto bleue s’est encastrée dans une fissure sur la route, lui faisant perdre le contrôle presque immédiatement.

« La chaussée n’était vraiment pas belle, donc j’étais déjà aux aguets. Il y avait plein de bosses, plein de crevasses et beaucoup de fissures », se rappelle-t-elle.

Photo Martin Chevalier

Bien s’équiper

Elle a à peine eu le temps d’apercevoir la brèche qu’il était déjà trop tard, ajoute la motocycliste, qui est tombée de son véhicule avant de rouler sur elle-même sur environ 20 mètres, s’immobilisant dans l’accotement.

Mme Paquin qui se trouve très chanceuse s’en est finalement tirée avec une fracture ouverte à la main gauche, plusieurs contusions et abrasions, des côtes fêlées et une petite commotion cérébrale.

« J’étais excessivement bien équipée, ça m’a sauvée de beaucoup de blessures. Mon casque était neuf [...] donc bien ajusté. Ça m’a sauvé la tête », explique-t-elle.

Malgré sa passion, la résidente de Mirabel, dans les Laurentides, n’a pas l’intention de remonter sur une moto.

« C’est triste [...] mais de savoir que je n’ai pas le contrôle sur l’état de nos chaussées au Québec, ça ne me donne plus du tout le goût », déplore Mme Paquin, traumatisée par l’accident.

Appel au signalement

Autant les motocyclistes que les automobilistes doivent signaler les secteurs dangereux au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour que des mesures soient prises, insiste le président de la Fédération des motocyclistes du Québec, Sylvain Bergeron.

« La réaction du MTQ est proportionnelle au nombre de signalements, ajoute-t-il. Un [statut] Facebook, ça soulage, mais ça ne contribue pas à l’amélioration des routes ! »

Si certains secteurs relèvent plutôt des municipalités qui n’ont pas toujours le budget pour effectuer des travaux, M. Bergeron aimerait tout de même qu’il y ait au moins une signalisation dans les zones crevassées pour avertir les motocyclistes.

« On a un réseau routier qui est en moyen état [...] mais on roule sur ce qu’on a, tempère-t-il. La moto, c’est une conduite dynamique. Il faut réagir, anticiper, s’adapter aux usagers, à la condition des routes, à la météo. »