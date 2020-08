Une rentrée scolaire différente cette année

La rentrée scolaire arrive à grands pas et cause bien de l'inquiétude chez de nombreuses familles. Bien que tous les intervenants tentent de s'adapter, la rentrée pour le trimestre d'automne sera très particulière.

Débuter l'année scolaire dans un contexte de pandémie requiert une réorganisation complète des procédés, et ce, à tous les niveaux scolaires. Pour de nombreuses institutions scolaires de l'Est-du-Québec, c'est une rentrée hybride qui verra le jour.

Au Cégep de Rimouski, deux semaines avant le début des cours sont consacrées à l'accueil par petits groupes des nouveaux étudiants.

Les élèves reçoivent en main propre, sur rendez-vous, leur horaire ainsi que leur matériel scolaire et rencontrent leurs enseignants afin de recevoir les directives à suivre pour chaque cours.

La majorité de ceux-ci se dérouleront en ligne, notamment les cours de français et de philosophie.

Pour les programmes spécialisés, certains cours pratiquent devront s'effectuer en classe. Les étudiants de deuxième et de troisième année recevront quant à eux leur horaire et tout le protocole directement en ligne.

En raison du protocole plus étoffé, le retour en classe pour les étudiants du cégep ne débutera qu'à compter du 31 août prochain.

Alors que la rentrée scolaire est souvent synonyme de fébrilité, certains étudiants se disent préoccupés par le contexte inhabituel qui les attend.

«Chaque rentrée est stressante. Là, avec les rencontres virtuelles, on essaie de s'adapter. Ça va bien aller, on fait notre possible», mentionne une étudiante en soins infirmiers.

«Honnêtement, ça me fait peur parce que je ne sais pas si je suis assez assidue pour suivre des cours en ligne. Je suis habituée d'être en classe et ça me prend tout pour être attentive. Je ne sais pas si à la maison ça va bien aller sur l'ordinateur avec les choses autour » ajoute une autre élève du Cégep de Rimouski.

Ajustement à tous les niveaux

À l'Université du Québec à Rimouski, le trimestre débutant le 1er septembre prochain s'avèrera également majoritairement en ligne pour les étudiants.

Pour la session d'été, l'institution a procédé à un virage complètement en ligne pour une première fois dans l'histoire de l'UQAR. Une expérience qui a permis de constater le bon fonctionnement d'une telle formule.

«On a aussi un programme de formation à distance avec un taux d'inscription d'environ 1000 étudiants. On a déjà une expérience sur laquelle on est capable de miser pour avoir une qualité d'enseignement l'année prochaine», mentionne François Deschênes, vice-recteur en formation et recherche de l'UQAR.

Pour respecter la distanciation physique, la conception des classes actuelles permet de recevoir un nombre limité d'étudiants en simultané, soit à près de 45% de sa capacité actuelle. Pour cette raison, même les cours hybrides sont conçus pour être suivis à distance au besoin et de nouveaux emménagements permettront de consolider la formation à distance à la présence physique en classe. Une alternance par groupe sera aussi possible afin de respecter les mesures tout en pouvant accueillir au besoin les étudiants en classe selon leur programme.

«On a aménagé toutes nos salles de classe de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de technologies de vidéoconférences et que la ressource enseignante puisse réunir une partie des étudiants et continuer l'enseignement pour les autres à distance, donc une espèce de modèle hybride qui donne beaucoup de flexibilité», explique-t-il.

«Il y aura toujours une vie physique essentielle sur le campus universitaire et ce qu'on vise, c'est d'être capable de le maximiser malgré les contraintes sociosanitaires», conclut-il.

Impacts importants

Au Cégep de Matane, la fermeture des frontières a un impact considérable sur les effectifs d'étudiants provenant de l'international. Cette session, de 120 à 130 élèves ne seront pas présents. Ceux ayant déjà débuté leur parcours collégial à Matane ont été rapatriés et sont en isolation pendant 14 jours dans des chambres prévues à cet effet aux résidences. Pour les nouveaux étudiants provenant de l'extérieur du Canada, il sera possible de suivre des cours en ligne dans trois programmes: photographie, tourisme et informatique.

«Sur les 220 places disponibles aux résidences, on en a réservé environ 170 pour les étudiants et on s'est gardé environ 50 chambres pour les cas de COVID qu'on aurait à isoler», explique le directeur général, Pierre Bédard.

Cette année, le Cégep de Matane enregistre un nombre record d'étudiants québécois et d'ailleurs. Selon M. Bédard, les effectifs ont augmenté comparativement à d'autres régions, ce qui assurera tout de même un bon déroulement de l'année collégiale, mais qui amènera son lot de défis.

«Même si on se retrouve avec une baisse de nos étudiants étrangers, on se retrouve quand même avec des effectifs intéressants pour l'année. Ce qui est complexe, ce sera de rebâtir pour l'avenir nos effectifs d'étudiants à l'international. Il faut prévoir tout ça et aller recruter en conséquence», conclut-il.

Cas particuliers

Les nouveaux ajustements devront prendre en considération la réalité de plusieurs étudiants aux prises avec certaines restrictions, notamment les élèves en difficulté d'apprentissage, à mobilité réduite, les étudiants étrangers ou encore ceux dans un programme spécialisé comme le sport-études. Plusieurs questions demeurent en suspens à ce niveau pour le moment. Chose certaine, le réajustement s'avèrera nécessaire en cours de route pour ne pas nuire au développement d'apprentissage des élèves.

Lundi matin, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge annonçait d'ailleurs une aide financière supplémentaire de 20 millions de dollars pour les élèves en difficulté. Ce montant servira entre autres à mettre en place des mesures de rattrapage scolaire pour apporter un meilleur soutien aux étudiants en difficulté.

Rappelons que le port du masque sera maintenant obligatoire pour les élèves âgés de 10 ans et plus pour tout déplacement à l'intérieur des établissements scolaires. Il ne sera cependant pas obligatoire lorsque les étudiants seront assis en classe. Le port du masque sera également requis pour cette même tranche d'âge à l'intérieur des transports scolaires et des transports en commun.