Zonage: des citoyens ont gain de cause à Lac-Beauport

À grands coups de courriels, d’appels à la mairie et de pancartes, des citoyens sont venus à bout d’un projet de changement de zonage dans le secteur de Lac-Beauport.

Après avoir entamé un projet de changement de zonage visant à rendre une portion de terrain résidentiel au coin du boulevard du Lac et de la montée du Bois-Franc en une zone mixte, le maire de la municipalité, Michel Beaulieu, a essuyé plusieurs critiques.

«C’est le propriétaire du 4, montée du Bois-Franc, qui a vendu sa propriété sous condition que ce terrain-là soit dézoné, qui a fait la demande à la Ville. L’entrepreneur qui a acheté cette propriété veut y construire un restaurant», explique Raymond Duval, un résident du secteur qui s’oppose fermement au projet.

Perte de valeur

Ce qui rend les voisins encore plus mécontents, c’est que la Ville n’a pas seulement entamé des démarches pour modifier le zonage de cette adresse, mais tout un pâté de maisons autour également.

«Il y aura clairement une perte de valeur pour nos maisons si on nous plante un restaurant direct devant chez nous. En plus de la pression d’éventuels promoteurs pour acheter nos terrains et construire un projet commercial», déplore M. Duval.

D’après le résident de Lac-Beauport, une cinquantaine de propriétaires s’opposent au projet et l’ont mentionné au maire de la municipalité, qui ne l’a toujours pas retiré.

«Il nous baragouine toutes sortes de choses depuis des mois, et ça ne bouge pas. On lui demande de retirer ce projet, et qu’il s’engage à ne pas en soumettre une autre version», affirme-t-il.

La faute à la pandémie

Invité à commenter la situation, le maire de la municipalité, Michel Beaulieu, a finalement confirmé que le projet sera retiré « dans les prochains jours », lors de la prochaine consultation publique.

«Malheureusement, la COVID est arrivée, nous interdisant de tenir des consultations publiques. Quand on a constaté qu’on avait beaucoup de réactions négatives, on s’est dit qu’on allait attendre au retour [de la pandémie] pour retirer le projet», soutient M. Beaulieu.

«Je voulais juste m’assurer de respecter les règles de la machine municipale», se défend-il, assurant ne pas vouloir aller à l’encontre de la volonté citoyenne.