Action en justice : des parents québécois demandent l’école à distance pour les enfants qui le souhaitent

Des parents qui refusent d’envoyer leurs enfants à l’école, mais qui ne sont pas à risque d’attraper la COVID-19, vont intenter une action judiciaire afin d’avoir accès à l’éducation à distance.

Le groupe de parents représenté par l’avocat Julius Grey souhaite que tous les enfants du Québec aient accès à l’éducation à distance, comme ce qui est fait en Ontario, et souhaite que le tout puisse se faire par visioconférence.

Dans le plan du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, seuls les enfants qui ont une condition médicale particulière les rendant vulnérables à la COVID-19, ou qui ont un proche qui réside à la même adresse dans la même situation, pourront être exemptés de se rendre physiquement à l’école.

La demande de l’avocat Julius Grey est fondée sur la Chartre canadienne concernant un article portant sur le droit à la vie et à la sécurité.

Une mère rencontrée par TVA Nouvelles et impliquée dans le recours aimerait avoir le choix de voir comment les choses se passent à la rentrée avant de décider de garder ou pas son enfant à la maison, mais il n’est pas possible de le faire.

«[Pour faire l’école à la maison] il faut se désinscrire de l’école, perdre sa place, aller vers l’éducation à domicile, faire l’éducation à domicile, trouver les matériaux tout cela... Si jamais l’école ferme au complet et qu’ils vont au virtuel, ce sera trop tard pour nous de réintégrer. Si la rentrée se passe extrêmement bien, puis dans un mois on se dit prêts à réintégrer, on ne pourra pas le faire parce qu’on aura plus de place», explique Politimi Karounis, mère d’un élève.

Selon Me Julius Grey, le gouvernement organise déjà l’école à distance pour les enfants à risque, et il ne serait pas si compliqué d’intégrer les élèves qui souhaitent participer.

«Si l’Ontario le fait avec une population légèrement plus grande, il ne peut pas avoir d’argument à l’effet que le Québec ne peut pas se le permettre et je pense que les couts sont relativement modérés», indique l’avocat.

La requête sera déposée en urgence au cours des prochains jours.