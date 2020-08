Avion écrasé sur sa maison: il croit que c’est un cambrioleur

Un homme croyait qu’une personne tentait d’entrer par effraction dans sa résidence, mais il n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il a réalisé qu’un avion s’était écrasé sur le toit.

L’événement s’est produit lundi soir au Connecticut.

Kenneth Johnson était à la maison lorsqu’un avion s’est écrasé. En entendant le bruit, l’homme pensait plutôt que quelqu’un essayait d’entrer chez lui.

«C’est fou de penser que son processus de pensée était qu’il a entendu quelqu’un à l’extérieur crier, juste crier, il ne pouvait pas vraiment comprendre ce qui se passait, alors il s’est rendu à sa porte avant et l’a verrouillée parce qu’il pensait que quelqu’un essayait d’entrer par effraction. Et puis il a vu le plafond tomber et s’est rendu à l’arrière de la maison et a verrouillé cette porte-là et a sauté dehors par la fenêtre», raconte son gendre, Joe De la Cruz.

L’homme n’a pas été blessé et les occupants de l’avion se portent bien.

Une enquête est en cours pour comprendre les causes de l’accident.