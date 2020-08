Chute-des-Passes: le feu de forêt officiellement éteint

Les pompiers ont dû travailler pendant 63 jours pour que ce soit officiellement considéré comme éteint le feu de forêt de Chute-des-Passes, dans le nord du Lac-Saint-Jean, qui a ravagé plus de 50 000 hectares.

Au plus fort du brasier, plus de 260 pompiers d’un peu partout au Canada étaient sur le terrain et 15 hélicoptères contribuaient aux opérations. Ce nombre a diminué au fil des semaines. Dans les derniers jours, quelques pompiers étaient encore sur place afin de maîtriser certains points chauds et des fumées résiduelles.

La météo des derniers jours avec de la pluie et du temps humide a aidé le travail des pompiers. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) peut donc annoncer officiellement que le feu est éteint. Les équipes ont quitté le secteur de Chute-des-Passes.

L’année 2020 aura été dévastatrice. En effet, on compte actuellement 614 incendies de forêt comparativement à 390 à pareille date l’an dernier. Ce sont plus de 61 000 hectares qui ont été touchés depuis le début de la saison comparativement à 35 000 l’an dernier.

Un feu aussi intense que celui de Chute-des-Passes n’a pas été vu depuis 10 ans. La SOPFEU rappelle que le brasier était d’origine humaine: un feu de camp qui aurait été mal éteint.

Elle invite la population à être prudente puisque la saison des feux de forêt n’est pas terminée.