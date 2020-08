Congédiement de Fatima Houda-Pepin: d’autres personnes potentiellement impliquées

La ministre des Relations internationales, Nadine Girault, a laissé entendre que «d’autres personnes» pourraient être nommées dans le rapport d’enquête sur la gestion de la délégation du Québec à Dakar qui a mené au congédiement de son ex-responsable Fatima Houda-Pepin.

«Oui ça implique Mme Houda-Pépin, mais ça pourrait impliquer d’autres personnes aussi. Donc on ne va pas dévoiler un rapport où on est tenu par la loi de les garder confidentielles», a-t-elle indiqué lors son témoignage à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’étude des crédits, mardi.

Il y a une semaine, Fatima Houda-Pepin est sortie de son mutisme. Dans une lettre transmise aux médias, elle dit avoir été chassée injustement de son poste de déléguée générale du Québec dans la capitale sénégalaise, fonction qu’elle a occupée durant moins d’un an.

Tout comme l’opposition, elle demande à Québec de rendre public le rapport d’enquête de l’administrateur expert dépêché à Dakar en début d’année pour enquêter sur la gestion de la délégation.

Mais la ministre, Nadine Girault, plaide qu’il s’agit d'un rapport relevant des ressources humaines et qu’il serait contraire à la loi sur la protection des renseignements personnels de le rendre public.

«On ne peut pas dévoiler ce type de détails, même si la personne en cause nous dit de le dévoiler» a-t-elle d’ailleurs martelé, mardi.