Des résidences et CHSLD se préparent pour une deuxième vague

Il n'y a pas que la santé publique qui se prépare pour une éventuelle deuxième vague, des résidences pour aînés et CHSLD s'activent afin de ne pas revivre le cauchemar du printemps dernier.

«On apprécie beaucoup le plan d'action du ministère de la Santé et il est plus que bienvenue, mais on était déjà en action», souligne la directrice adjointe du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Nancy Drouin

Au Manoir de Courville, qui a été touché par le virus au printemps dernier, on dit avoir beaucoup appris de la première vague, notamment sur l'importance de dépister rapidement et efficacement.

«C'est une prévention qui, à mon avis, est très importante. Ça nous permet d'avoir une plus grande sécurité pour nos résidents en résidence» mentionne Alain Bernard, directeur général du Groupe Ébèn.

La santé publique nationale a d’ailleurs demandé une réduction des délais de l'ensemble du processus de dépistage.

«Le fait qu'on accélère ce processus-là, ç’a un impact très positif chez nous. Pour nous, notre cellule de gestion de crise n'a jamais arrêté, même pendant la période estivale. C'est important d'être à l'affût», explique Mylène Dupéré, vice-présidente, Affaires publiques et communications corporatives chez Groupe Sélection. Le Groupe Sélection possède cinq résidences dans la Capitale-Nationale.

De son côté, le CIUSSS de la Capitale-Nationale multiplie les formations en prévention et contrôle d'infection. Plus de 500 sentinelles ont récemment été formées et un plan a été élaboré pour éviter un manque de matériel.

«On a appris des premières éclosions. On a déterminé un standard d'équipement requis lors d'éclosions et on s'est assuré de la disponibilité de l'équipement si jamais ça se produisait», ajoute Nancy Drouin du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Quant aux CHSLD, 29 gestionnaires responsables seront nommés sous peu.